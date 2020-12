Delovna noč za gasilce: podrta drevesa, odkrite strehe, udar strele ...

Največ dela so imeli gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb ter delavci elektro podjetja. Regijski center za obveščanje v Kopru je v povezavi z neurjem zaznal 12 dogodkov. Aktivirani so bili gasilci JZ GB Koper in gasilci PGD Izola.

Gasilci so odstranjevali podrta drevesa, polomljene veje, odtrgano pločevino na objektu, v Jagodju prekrivali odkrito streho ter v Morovi ulici posredovali zaradi možnega poplavljanja objekta in padlega elektro vodnika. Posredovali so tudi v Ulici oktobrske revolucije, kjer je drevo padlo na garaže in avtomobile, poroča Uprava za zaščito in reševanje.