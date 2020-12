Zaradi obilnega sneženja podiranje drevja, izpadi elektrike ...

Vremensko dogajanje v zadnjih dneh je poskrbelo, da so imeli gasilci in ostale službe polne roke dela. Precej težav sta včeraj povzročila obilno sneženje in deževje. Zabeležili so več izpadov električne energije, podiranje dreves, poplavljanje in plazenje. Vozniki pozor, na območjih severovzhodne Slovenije še vedno obilno sneži, težak sneg pa drevje podira na cestišča.

Obilno sneženje je pretekli dan povzročilo precej težav gasilcem in drugim službam, predvsem na območjih severnega in severovzhodnega dela Slovenije. Skupno je bilo zabeleženih 35 dogodkov, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

PIC opozarja: V severovzhodnem delu države sneži. Na cesti so posipne in plužne skupine. Hitrost prilagodite razmeram na cesti!

Težak sneg je podiral drevje, ki je padalo na cestišča in oviralo promet, se podiralo preko elektrodistribucijskih daljnovodov in povzročalo izpade dobave električne energije. Zabeleženi so bili trije izpadi dobave elektrike. Za sanacijo posledic so bili aktivirani gasilci 16 enot, od tega ene poklicne in 15 prostovoljnih.

icon-expand Zimska idila na Kočevskem FOTO: Rok Nosan

Pozor: Obilno sneženje na območju severovzhodne Slovenije

Prometne nesreče: - oviran je promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani;- na dolenjski avtocesti med počivališčem Dul in priključkom Trebnje vzhod v smeri Novega mesta, zaprt vozni pas;- na podravski avtocesti med priključkoma Podlehnik in Zakl v smeri Gruškovja promet poteka skozi počivališče Podlehnik;- izmenično enosmerno promet poteka na cesti Maribor - Dravograd, med Muto in Zgornjo Vižingo.

Tudi v današnjih jutranjih urah se zaradi obilnega sneženja in težkega snega na območjih severovzhodne Slovenije podira drevje. Doslej je bilo zabeleženih devet dogodkov. Na terenu posreduje osem gasilskih enot. Včeraj je tudi obilno deževje povzročilo precej dela gasilcem ter delavcem komunalnih, cestnih in drugih služb. Skupno je bilo zabeleženih 71 dogodkov, od tega 67 na območju slovenske Istre, ter posamezni dogodki z območij Novega mesta, Bleda in Dravograda. Slovensko Istro so od torka popoldne namreč zajele obilne padavine, ki so v kombinaciji z visokim plimovanjem povzročale precej težav. Stanje je oteževalo dejstvo, da so tla še razmočena, reke pa narasle še od nedeljskega deževja. V sredo so dolgotrajno deževje in visoke vode največ težav povzročili v dolini Dragonje. Med drugim je zalilo cesto proti mejnemu prehodu Dragonja. V koprskem mandraču se je zaradi visoke plime odvezalo in potopilo nekaj plovil. Morje je poplavljalo v Piranu, a so škodo preprečili z namestitvijo baraž. Območju za bloki na Cesti na Markovec, kjer se je sprožil plaz, pa še naprej preti nevarnost, saj razmočena zemljina še naprej plazi. Za sanacijo posledic so bili aktivirani gasilci iz skupno 15 gasilskih enot, od tega ene poklicne in 14 prostovoljnih. Gasilci in druge službe so imeli največ dela s črpanjem meteorne vode iz objektov, nameščanjem protipoplavnih vreč, sanacijo zemeljskih plazov ter odstranjevanjem podrtih dreves, ki so padla zaradi razmočenega terena. Previdno na cesti V severovzhodnem delu države sneži. Na cesti so posipne in plužne skupine. Prilagodite hitrost razmeram na cesti, opozarja PIC. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, prepoved za priklopnike in polpriklopnike je na cesti Col–Črni Vrh. Popolne zapore so na cestah: Radlje - Radeljski prelaz; Spodnja Selnica - Duh na Ostrem vrhu; Bresternica - Gaj - Sveti Jurij.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

Morje tudi danes lahko poplavi nižje dele obale Gladina morja bo tudi danes ponovno izraziteje povišana. Med 6. in 8. uro lahko morje poplavi nižje dele obale, v višini okoli 30 centimetrov. Reke v slovenski Istri, ki so v sredo poplavljale, počasi upadajo, a še poplavljajo. V spodnjem toku Dragonje se poplavljene površine še ohranjajo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

icon-expand Zima FOTO: Miro Majcen

Danes bo pretežno oblačno in ponekod megleno, nekaj jasnine bo na Primorskem, piše na spletni strani agencije za okolje. Na severovzhodu bo dopoldne še rahlo snežilo. Ob morju lahko nastane tudi kakšna ploha. Temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem od 7 do 11 stopinj Celzija. V petek bo prevladovalo oblačno, suho in ponekod megleno vreme. V soboto pa se bodo od zahoda ponovno začele pojavljati manjše padavine.