Snežna idila na Gorenjskem, v gorah snežna odeja debela do štiri metre

V alpskih dolinah in v višje ležečih krajih smo v začetku letošnjega leta priča enormnim količinam snega. Snežna odeja je marsikje debela že krepko čez meter, v gorah ponekod do štiri metre, piše Neurje.si.

Danes bo pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Verjetnejše bodo v zahodni polovici države. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno oblačno in zjutraj po nekaterih nižinah megleno. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, v alpskih dolinah okoli -4, ob morju 5, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov.

To pomeni, da je proženje na strmih pobočjih možno že pri manjši dodatni obremenitvi, zato si v prihodnjih dneh za svoje cilje izberite nižje in manj strme vrhove.