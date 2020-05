Vremenoslovci opozarjajo: nevihte bo lahko spremljala tudi toča

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo lahko ponekod za krajši čas tudi nekaj več sonca. Na Hrvaškem se bodo prožile padavine, predvsem popoldan tudi nevihte, ki bodo potovale proti Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do okoli 24 °C.

Na spletni strani Neurje.si opozarjajo, da se bodo predvsem v južni polovici države pojavljale tudi občasne, lokalne nevihte. Te bodo bolj verjetne pozno popoldan in zvečer. Ob nevihtah so možni silovitejši nalivi in sunki vetra, lahko tudi manjša toča. Na skrajnem jugovzhodu Slovenije je možna tudi kakšna močnejša nevihta s silovitejšimi nalivi in točo. Nevihte bodo možne tudi nad območjem severnega Jadrana (Primorska, Furlanija, Istra).

Bolj pogoste nevihte in največjo verjetnost za nastanek močnejših nevihtnih celic pričakujejo na območju južnega dela centralne Hrvaške, kjer se bo po zadnjih izračunih nekaterih meteoroloških modelov nabralo največ potencialne konvektivne energije, ki bo v kombinaciji z ostalimi dejavniki vplivala na razvoj nevihtnih celic.