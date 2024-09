Vremenska hišica, ki bo v Robijevem imenu ljudem napovedovala vreme

Leto in pet dni je minilo, odkar smo izgubili izjemnega sodelavca in prijatelja Robija Erjavca. In že štirje letni časi so šli mimo, ne da bi nam Robi povedal, kakšno vreme bodo prinesli. Toda pozabljen ni in ne bo. V Velikem Slatniku, kjer je živel sredi narave, so odkrili vremensko hišico, postavljeno v njegov spomin. S skupnimi močmi smo jo postavili njegovi sodelavci, sokrajani in prijatelji, da bo v Robijevem imenu ljudem napovedovala vreme in jih učila ljubiti naravo.