Vreme povzročalo preglavice: veter odkril streho, podrta drevesa, izpad elektrike

Vremenske razmere so minulo noč povzročale nekaj nevšečnosti, tudi razmere na cestah so bile zaradi deževja nevarne.

Danes ob 8.03 se je na cesto Vašca–Letališče Brnik podrlo drevo, ki so ga gasilci PGD Cerklje razžagali in odstranili. Enako se je zgodilo tudi na cesti Rašica–Knej, ter prav tako ob 9.05 na cesti Selce–Kališe v občini Železniki.

Promet je oviralo tudi podrto drevo čez cesto Metlika–Semič pri naselju Bočka. Razžagali in odstranili so ga gasilci PGD Metlika. Zaradi močnega deževja se je drevo v Lokavcu, občina Ajdovščina, nagnilo in ogrožalo stanovanjsko hišo. Gasilci GRC Ajdovščina so drevo požagali.

Med 15.40 in 17.00 pa so prebivalci dveh naseljih za nekaj časa ostali brez električne energije. Oskrba z elektriko je bila začasno motena na območju Moravč, in sicer zaradi izpada dajnovoda. Brez električne energije je ostalo 1430 gospodinjstev.

Znova je zmanjkalo elektrike tudi pri 292 odjemalcih iz Krške vasi, v občini Ivančna Gorica – zaradi menjave poškodovanega elektro droga.