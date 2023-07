Vremenske vraže iz srednjega veka so danes zamenjale teorije zarote

Vse bolj ustvarjalnim zapisom in dognanjem na družbenih omrežjih ni videti konca. Kot da zadnjih 20 let ne bi bilo znanstvenih opozoril in klimatoloških študij, ki ena za drugo kažejo na edinega krivca za podnebne spremembe: globalno segrevanje, ki ga povzroča človek.

"Chemtrails" oziroma kemične sledi letal, tehnologija HAARP, težke kovine v toči, tehnologija 5G in druge oblike vremenskega inženiringa so le nekatere izmed neosnovanih teorij, krive za burno vremensko dogajanje, in so po tem izjemno intenzivnem nevihtnem obdobju množično zaokrožile na družbenih omrežjih. Preberemo lahko, da se proti toči v nevihtnih oblakih lahko borijo s kurjenjem smole ali polivanjem kisa, katerega hlapi preženejo točonosne oblake.

30 let kasneje so v Avstro-Ogrski prepovedali tudi zvonenje s cerkvenimi zvonovi, saj je, piše v zapisu, veliko zvonarjev umrlo zaradi udarov strel (vendar se prepoved ni zares obdržala). Uporaba protitočnih topov, še ene naprave, ki se je razvila iz takratnih prepričanj, je segala še v 20. stoletje. Eksplozije acetilena in kisika so razvile močan udarni val. Verjeli so, da udarni val potuje skozi zgornje formacije oblakov in tako moti fazo rasti zrn toče. Raziskovalca Jon Wiering in Iwan Holleman sta leta 2006 v študiji zapisala, da je "uporaba protitočnih raket ali topov zapravljanje denarja in truda" .

Zakaj tako zlahka in nekritično posvojimo teorijo zarote?

Sčasoma so ljudje spoznali, da protitočne naprave ne delujejo, kot so verjeli, in da neviht ter neurij ne povzročajo zli duhovi. Danes so zle duhove zamenjale zlonamerne tehnologije in svetovne elite, ki delujejo v ozadju in bi rade uničile človeštvo. Družbena omrežja takšne teorije le še dodatno poganjajo.

"Pogosto se razvije efekt množice oziroma čredni nagon, ki mu ljudje sledijo brez kritičnega razmisleka in ne da bi vsaj poskušali poiskati razumsko razlago za takšno informacijo, saj je veliko lažje in udobneje preprosto povzeti nekaj že povedanega in se prepustiti večinski struji. Ljudje tudi ne prenesejo pritiska razmišljati drugače od večine, zato se raje zlijejo z njo," odgovarja Prosnik Domjanova.

Poseben dejavnik za lahkotno povzemanje in deljenje nedokazanih trditev je tudi zapletenost podnebnih sprememb, na katere vplivajo številni dejavniki, oceanski tokovi, segrevanje svetovnih morij, taljenje permafrosta, sprememba vremenskih vzorcev ... "Na ta način ohranijo nevarnost čim dlje stran od sebe in obenem pripišejo vzrok nečemu povsem tujemu, obenem pa nevarnemu, na kar sami nimajo vpliva. Veliko težje sprejmejo z znanstvenimi dokazi podprte razlage, ki so racionalne in ne vsebujejo elementa magičnosti in neobvladljivosti, temveč pogosto tudi povezujejo vpliv človeka s svojimi škodljivimi ravnanji na okolje, kar obenem pomeni, da terjajo od ljudi, da prevzamejo svoj delež odgovornosti za nastalo situacijo, za kar pa kar precej ljudi ni dovolj zrelih in odgovornih."