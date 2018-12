Vremenski dogodki, ki so najbolj zaznamovali leto 2018

Leto smo začeli z bolj pomladnim kot zimskim vremenom. Januar je bil po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) za kar 5 stopinj Celzija toplejši od dolgoletnega povprečja in je bil večinoma tudi drugi najtoplejši v zgodovini meritev. V Mariboru so že 6. januarja namerili 17, ob koncu istega meseca pa je bilo v Kopru 18 stopinj Celzija.

Že takoj v začetku februarja pa se je vreme povsem spremenilo in sledila sta dva zimska meseca. Februarja je pogosto snežilo in snežna odeja se je debelila - na ribniško-kočevskem je bilo ob koncu meseca že okoli 80 centimetrov snega. Bilo je tudi zelo mrzlo, najvišje dnevne temperature so bile v zadnjih dneh februarja po nižinah okoli -10 stopinj Celzija, mraz pa se je nato zavlekel še v marec.

Rekordno topel april in hiter začetek nevihtne sezone

Preveč hladnemu februarju in marcu je sledil rekordno topel april. Stari rekord iz leta 2007 je bil po podatkih Arsa marsikje presežen za več kot eno stopinjo Celzija. Skoraj povsod po Sloveniji so bili aprila prav vsi dnevi toplejši od povprečja – 29. aprila so v Beli Krajini zabeležili celo 30 stopinj Celzija. Toplemu obdobju pa so v začetku maja sledile močne nevihte s točo, ki je klestila na vzhodu Slovenije.

8. junija gromozanska toča v Črnomlju

Najhujše neurje letos je prizadelo območje Črnomlja. 8. junija so bili zelo dobri pogoji za razvoj močnih neviht in iz Hrvaške je jugovzhod Slovenije v popoldanskih urah dosegla supercelična nevihta z uničujočo točo. Posamezna zrna so imela premer tudi več kot deset centimetrov, kar je za naše kraje res nenavadno. Na srečo ni bil nihče poškodovan, nastala je le gmotna škoda. Takšna toča je lahko smrtno nevarna, saj so bila največja zrna težka okoli kilogram in so padla na tla s hitrostjo več kot 150 kilometrov na uro.