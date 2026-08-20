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Slovenija

Vremenski preobrat: čakajo nas plohe in nevihte

Ljubljana, 20. 08. 2026 06.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Poletni dež

Po nekaj dneh suhega in stabilnega vremena se nam obeta postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru okrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Na Arsu svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah.

Ob gorskih pregradah zahodne Slovenije bo že zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa se bodo tam pojavljale plohe in nevihte. Drugod bo večji del dneva večinoma sončno. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Ker je temperatura Sredozemskega morja za ta čas ponekod rekordno visoka, bo ob dotoku zelo vlažnega zraka zelo soparno, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Na agenciji opozarjajo, da se lahko zvečer in v petek čez dan predvsem ob gorskih pregradah v zahodni Sloveniji nevihte dalj časa obnavljajo na istem območju. "Suha tla slabše vpijajo vodo, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki," poudarjajo.

Več padavin Arso pričakuje v petek, ko se bodo zaradi vpliva močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. V soboto bodo padavine predvidoma postopno oslabele, predvsem sredi dneva in popoldne bo spet možna kakšna ploha ali nevihta.

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Po izračunih vremenskih modelov bo do sobote zvečer v zahodni polovici Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 milimetrov padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 milimetrov. Proti vzhodu bo padavin manj, najmanj na severovzhodu države. Tam se bodo precej sušne razmere verjetno še nadaljevale.

Posebno previdnost svetujejo vsem, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug.

Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi nad severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni močnejši sunki vetra.

Ob tem je v delu Primorske še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

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