Vremenski preobrat: čakajo nas plohe in nevihte

Ob gorskih pregradah zahodne Slovenije bo že zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa se bodo tam pojavljale plohe in nevihte. Drugod bo večji del dneva večinoma sončno. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Ker je temperatura Sredozemskega morja za ta čas ponekod rekordno visoka, bo ob dotoku zelo vlažnega zraka zelo soparno, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Na agenciji opozarjajo, da se lahko zvečer in v petek čez dan predvsem ob gorskih pregradah v zahodni Sloveniji nevihte dalj časa obnavljajo na istem območju. "Suha tla slabše vpijajo vodo, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki," poudarjajo.

Več padavin Arso pričakuje v petek, ko se bodo zaradi vpliva močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. V soboto bodo padavine predvidoma postopno oslabele, predvsem sredi dneva in popoldne bo spet možna kakšna ploha ali nevihta.