Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vremenski preobrat: od snega do skoraj 20 stopinj Celzija

Ljubljana, 21. 02. 2026 09.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Rok Nosan N.L.
Prihaja pomlad

Po petkovem obilnem sneženju na severovzhodu Slovenije je pred nami izrazit vremenski preobrat. Že danes se bo v višjih legah precej ogrelo. Ledišče se bo popoldne dvignilo na približno 1700 metrov nadmorske višine.

Nižine bo občutnejša otoplitev dosegla jutri čez dan, ko bodo termometri v krajih brez snežne odeje že lahko pokazali več kot 10 stopinj Celzija. Še toplejši zrak se bo nad nami zadrževal v prihodnjem tednu, ko marsikje niti zjutraj ne bo več zmrzovalo, čez dan pa bodo temperature v večjem delu Slovenije presegle 15 stopinj Celzija.

Po petkovi pošiljki snega prihaja otoplitev.
Po petkovi pošiljki snega prihaja otoplitev.
FOTO: Bobo

Po trenutnih izračunih bi lahko v četrtek in petek v najtoplejših krajih na vzhodu Slovenije le kakšna stopinja zmanjkala do prve letošnje dvajsetice. Od srede naprej pričakujemo tudi veliko sonca.

Preberi še Ponekod elektrike ne bo še nekaj dni
vreme temperatura sonce sneg preobrat

Ponekod elektrike ne bo še nekaj dni

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543