Vremenski preobrat: od snega do skoraj 20 stopinj Celzija

Peter je bil na dopustu v Braziliji. Ko se je vrnil na delo, ga je šef vprašal: "No, Peter, kako je bilo v Braziliji?" "Oh, v Braziliji imajo samo nogometaše in kurbe!" "Ali veste, da je moja žena tudi v Braziliji?" je vprašal šef. "Kaj res? Pri katerem nogometnem moštvu pa igra?"