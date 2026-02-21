Vremenski preobrat: od snega do skoraj 20 stopinj Celzija

Nižine bo občutnejša otoplitev dosegla jutri čez dan, ko bodo termometri v krajih brez snežne odeje že lahko pokazali več kot 10 stopinj Celzija. Še toplejši zrak se bo nad nami zadrževal v prihodnjem tednu, ko marsikje niti zjutraj ne bo več zmrzovalo, čez dan pa bodo temperature v večjem delu Slovenije presegle 15 stopinj Celzija.
Po trenutnih izračunih bi lahko v četrtek in petek v najtoplejših krajih na vzhodu Slovenije le kakšna stopinja zmanjkala do prve letošnje dvajsetice. Od srede naprej pričakujemo tudi veliko sonca.
