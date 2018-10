Vremenski preobrat: Tudi v prihodnjih dneh oblaki in občasen dež

Danes bo prevladovalo oblačno vreme. Manj strnjene oblačnosti bo ob naši severni in vzhodni meji, kjer bodo vmes lahko tudi daljša sončna obdobja. Tu in tam lahko občasno še pade kakšna kaplja dežja, a bodo količine minimalne. Današnje najvišje dnevne temperature bodo podobne včerajšnjim, kar pomeni, da bodo v večjem delu države okoli 15 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija.