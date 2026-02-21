Gostinci že pometajo terase

Topli puloverji, ponekod sneg, že naslednj teden pa nas čaka pravi vremenski preobrat. "Jaz bi šla še smučat", "Prekmalu, prekmalu," "Grozno, rad bi sneg nazaj," pa se tega ne veselijo vsi.
In medtem ko misli še niso povsem v pomladi in toplejših temperaturah, pa želodčki že krulijo po sezonski, pomladni zelenjavi. "Zdaj se dogaja. Začeli so regrat, radiči, redkvice, te pomladanske stvari," pravijo na tržnici.
Z minusa na plus – to je sicer za naše podnebne razmere precej značilno pravi meteorolog Branko Gregorčič z Agencije RS za okolje: "Osebno se najbolj spomnim 9. marca leta 1976, ko je v Ljubljani zapadlo 70 cm snega v 24 urah. Predstavljajte si, da se to zgodi zdaj."
No, bolje, da ne. Gostinci se ponekod namreč že pripravljajo na začetek sezone."Mi smo že v polnem teku, kot vidite, že urejamo terasico. Komaj čakamo, da se sončni dnevi res začnejo. Naše kapacitete se bodo definitivno zvišale, imeli bomo več miz in stolov. Tukaj imamo tudi Pot spominov in tovarištva, prihaja veliko ljudi, tako da komaj čakamo, da se pomlad začne," se veseli lokala Raca bar Carolina Andrea Rezelj.
V naslednjem tednu se nam bo torej morda vsem pelo: ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, sploh ko bo šlo za pitje kave na soncu. A naj to nikar ne bo vaš moto, če vas zamika tudi predčasen obisk vrta.
"Vedno pravim - ne biti prehitri, rajši malo počakajte. To se tiče predvsem kakšnega sadnega drevja, ker ljudje radi pohitijo. Se pravi, da jih dajo prehitro ven ali pa recimo, da jih kupijo, pa jih dajo nekam na toplo. Začnejo rastilne odganjati, potem jih dajo pa ven na mraz in to pozebe, tako da jaz rajši pravim dajte malo počakati, tako da so res stabilne nočne temperature nekje 10 stopinj, potem pa kar v akcijo," poudarja Nina Kolenc Lamovšek iz Vrtka.
Pripravite torej sončna očala, a še nekaj časa obdržite tudi tople jakne. Zima morda res že maha v slovo. A nikjer ne piše, da je rekla zadnjo.
