Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Gostinci že pometajo terase

Ljubljana, 21. 02. 2026 07.00 pred 25 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Gostinci se že pripravljajo na začetek sezone

Sneg je ponekod prinesel kar veliko nevšečnosti, a že kmalu nas na srečo čaka precejšen vremenski preobrat. V prestolnici se tako denimo že pripravljajo na višjo temperaturo. Gostinci z metlami urejajo terase, na tržnicah je povpraševanje po sezonski zelenjavi iz dneva v dan večje, bogatejša postaja tudi ponudba v vrtnarijah. Kje se pomladi najbolj veselijo in kakšne pasti lahko s seboj prinesejo takšni vremenski preobrati?

Topli puloverji, ponekod sneg, že naslednj teden pa nas čaka pravi vremenski preobrat. "Jaz bi šla še smučat", "Prekmalu, prekmalu," "Grozno, rad bi sneg nazaj," pa se tega ne veselijo vsi. 

In medtem ko misli še niso povsem v pomladi in toplejših temperaturah, pa želodčki že krulijo po sezonski, pomladni zelenjavi. "Zdaj se dogaja. Začeli so regrat, radiči, redkvice, te pomladanske stvari," pravijo na tržnici.

Z minusa na plus – to je sicer za naše podnebne razmere precej značilno pravi meteorolog Branko Gregorčič z Agencije RS za okolje: "Osebno se najbolj spomnim 9. marca leta 1976, ko je v Ljubljani zapadlo 70 cm snega v 24 urah. Predstavljajte si, da se to zgodi zdaj."

No, bolje, da ne. Gostinci se ponekod namreč že pripravljajo na začetek sezone."Mi smo že v polnem teku, kot vidite, že urejamo terasico. Komaj čakamo, da se sončni dnevi res začnejo. Naše kapacitete se bodo definitivno zvišale, imeli bomo več miz in stolov. Tukaj imamo tudi Pot spominov in tovarištva, prihaja veliko ljudi, tako da komaj čakamo, da se pomlad začne," se veseli lokala Raca bar Carolina Andrea Rezelj.

Gostinci se že pripravljajo na začetek sezone
Gostinci se že pripravljajo na začetek sezone
FOTO: POP TV

V naslednjem tednu se nam bo torej morda vsem pelo: ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, sploh ko bo šlo za pitje kave na soncu. A naj to nikar ne bo vaš moto, če vas zamika tudi predčasen obisk vrta.

"Vedno pravim - ne biti prehitri, rajši malo počakajte. To se tiče predvsem kakšnega sadnega drevja, ker ljudje radi pohitijo. Se pravi, da jih dajo prehitro ven ali pa recimo, da jih kupijo, pa jih dajo nekam na toplo. Začnejo rastilne odganjati, potem jih dajo pa ven na mraz in to pozebe, tako da jaz rajši pravim dajte malo počakati, tako da so res stabilne nočne temperature nekje 10 stopinj, potem pa kar v akcijo," poudarja Nina Kolenc Lamovšek iz Vrtka. 

Pripravite torej sončna očala, a še nekaj časa obdržite tudi tople jakne. Zima morda res že maha v slovo. A nikjer ne piše, da je rekla zadnjo.

vreme preobrat temperatura vremenska napoved

SDS in NSi za presojo ustavnosti, Maljevac: Poceni volilni bonbonček

Vrtovec kritizira Logarja in namiguje Hanu

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543