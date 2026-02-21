Gostinci že pometajo terase

Topli puloverji, ponekod sneg, že naslednj teden pa nas čaka pravi vremenski preobrat. "Jaz bi šla še smučat", "Prekmalu, prekmalu," "Grozno, rad bi sneg nazaj," pa se tega ne veselijo vsi.

In medtem ko misli še niso povsem v pomladi in toplejših temperaturah, pa želodčki že krulijo po sezonski, pomladni zelenjavi. "Zdaj se dogaja. Začeli so regrat, radiči, redkvice, te pomladanske stvari," pravijo na tržnici.

Z minusa na plus – to je sicer za naše podnebne razmere precej značilno pravi meteorolog Branko Gregorčič z Agencije RS za okolje: "Osebno se najbolj spomnim 9. marca leta 1976, ko je v Ljubljani zapadlo 70 cm snega v 24 urah. Predstavljajte si, da se to zgodi zdaj."

No, bolje, da ne. Gostinci se ponekod namreč že pripravljajo na začetek sezone."Mi smo že v polnem teku, kot vidite, že urejamo terasico. Komaj čakamo, da se sončni dnevi res začnejo. Naše kapacitete se bodo definitivno zvišale, imeli bomo več miz in stolov. Tukaj imamo tudi Pot spominov in tovarištva, prihaja veliko ljudi, tako da komaj čakamo, da se pomlad začne," se veseli lokala Raca bar Carolina Andrea Rezelj.