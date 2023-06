Vremensko nestabilna nedelja: popoldne krajevni nalivi, možna tudi toča

Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte od juga in jugozahoda prešle večji del države. Pričakovati je lokalno močnejše nalive, izključena ni niti toča. Vremensko zelo nestabilna s pogostimi padavinami bo tudi prva polovica novega tedna.

Nedeljo smo v večjem delu Slovenije začeli s soncem, a čez dan bodo pobudo postopno povsod prevzeli oblaki. Sredi dneva, popoldne in zvečer lahko pričakujemo nastanek številnih ploh in neviht. Težišče nevihtnega dogajanja bo sprva nad hribi južne in jugozahodne Slovenije, kasneje pa se bo preselilo nad severno in severovzhodno Slovenijo.

icon-expand Prihodnji dnevi bodo v znamenju oblakov in dežja. FOTO: Adobe Stock

Ker se bo čez dan v višinah nekoliko okrepil jugozahodni veter, po nižinah pa se bo veter obrnil na vzhodno smer, je možen nastanek večjega nevihtnega sistema, ki se bo čez južno in osrednjo Slovenijo pomaknil nad Štajersko in Koroško. Nevihte bodo spremljali lokalno močnejši nalivi in sunki vetra, na manjših območjih se lahko pojavi tudi toča. Ob močnejših nalivih je pričakovati hiter porast posameznih manjših rek in hudourniških vodotokov, nekaj težav lahko povzročijo tudi meteorne vode. Pred nevihtami bo toplo in soparno. Po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije bodo temperature od 22 do 25 stopinj Celzija. Še kakšno stopinjo več bodo termometri pokazali na Primorskem. Tudi v novem tednu pogoste plohe in nevihte Nov teden nam ne bo prinesel večje spremembe vremena. Ponedeljek bo oblačen, možna bodo le krajša sončna obdobja. Skozi ves dan bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo pogostejše popoldne. Spet bodo možne tudi posamezne nevihte. Večinoma oblačno vreme s pogostimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo tudi v torek in sredo. Zaradi oblakov in dežja bodo temperature v prihodnjih dneh nekoliko nižje. V večjem delu Slovenije bo le okoli 20 stopinj Celzija. Nekoliko toplejše vreme z več sončnimi žarki nam bo prinesla druga polovica tedna, vendar tudi takrat povsem brez dežja ne bo šlo.

icon-expand Obeti za Slovenijo. FOTO: 24ur.com