Vremensko pestra sobota bo alpskim dolinam prinesla novo obilno pošiljko snega

V alpskih dolinah je bil letošnji vstop v novo leto s snegom najradodarnejši po letu 2009, danes pa bo spet snežilo. Nad zahodnim in severnim Sredozemljem je namreč ponoči nastalo novo ciklonsko območje, ki se bo danes čez dan skupaj z vremensko fronto pomaknilo nad severno Italijo. Sobota bo tako v zahodni polovici Slovenije oblačna s pogostimi in marsikje obilnimi padavinami. Precej manj padavin bo na vzhodu države, kjer bodo možna tudi daljša obdobja suhega vremena.

V Zgornjesavski dolini in na Bohinjskem bo danes zapadlo od 20 do 40 centimetrov snega, drugod bo meja sneženja na nadmorski višini med 700 in 1000 metrov, kjer lahko prav tako zapade veliko snega. Do nedeljskega jutra se bo snežna odeja najbolj odebelila na območju Julijskih Alp in Snežnika, nad nadmorsko višino 1300 metrov lokalno tudi za okoli 70 centimetrov, zato se bo spet povečala nevarnost snežnih plazov.

Ker bo ozračje nestabilno, bodo danes predvsem v bližini morja nastale posamezne nevihte z nalivi in sodro, kakšna nevihta se lahko popoldne pojavi tudi drugod v južni in zahodni Sloveniji. Ob morju, kjer bo sredi dneva zapihal okrepljen jugo, se bo ogrelo do 12 stopinj Celzija, v Vipavski dolini in na Krasu, kjer bo pihala šibka burja, bo okoli 9 stopinj Celzija. Na severozahodu bo ničla, drugod bomo izmerili od 4 do 6 stopinj Celzija.