Za čas vrha EU omejeno gibanje v Ljubljani, na Bledu in Brdu

Zaradi napovedi protesta je vlada za čas vrha EU omejila gibanje v Ljubljani, na Bledu in Brdu. Voditelje članic EU namreč na Brdu pri Kranju čaka strateška razprava o vlogi unije na mednarodnem odru v luči minulih dogodkov v Afganistanu, varnostnega partnerstva Aukus in odnosov s Kitajsko, v sredo pa srečanje z voditelji Zahodnega Balkana.

icon-expand Protesti proti PCT pogoju. FOTO: Damjan Žibert

Vlada je v luči napovedi novega množičnega protesta pred vrhom EU in Zahodnega Balkana v ponedeljek na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda z odredbo omeji ali prepove gibanje v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju. Kot je zapisano v uradnem listu, sklep velja za obdobje od 5. do vključno 6. oktobra 2021. S tem je prvič v zgodovini samostojne Slovenije aktivirala 9. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Na podlagi 9. člena Zakon o nalogah in pooblastilih policije lahko vlada na predlog ministra za notranje zadeve, ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda, naloži policiji, da z odredbo omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih oziroma prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega kraja. Ukrep sme trajati največ sedem dni in se z njim preneha takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen.

Tako kot pred leti ob obisku Papeža in srečanju Bush–Putin, le da po različni črki zakona, se ob uvodu najvišjega mednarodnega političnega srečanja zadnjih let pri nas – vrha EU-Zahodni Balkan –, tako znova obetajo omejitve državljanskih pravic na nekaterih najbolj občutljivih točkah po državi. "Za določena območja bo predvidena popolna prepoved kakršnih koli zbiranj ali pa organiziranj protestov. Tako, da verjamem, da bodo vsi tisti, ki živijo v tej državi, te zakone oziroma te vladne odločitve tudi upoštevali," je dejal minister za notranje zadeve iz vrst SDS Aleš Hojs.

Policija pred protestom: Svojo pravico uveljavljajte mirno in strpno Pred novim napovedanim protestom je Policija sporočila, da javni shod znova ni prijavljen, kar pomeni, da ni organizatorja, ki bi poskrbel za varnost. Vse udeležence obveščajo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, kot so pirotehnična sredstva, palice, orodje ... Zaradi varnosti udeležencem tudi odsvetujejo, da na shod prihajajo z otroki. Območje shoda bo videonadzorovano. Če bo ta razpuščen, upoštevajte navodila policistov in zapustite prizorišče.

Vrh EU na Brdu o vlogi unije na mednarodnem odru "Prizadevati si moramo za strateško ukrepanje, krepitev zmožnosti avtonomnega delovanja za zaščito svojih interesov, vrednot in načina življenja ter pomagati oblikovati globalno prihodnost," je zapisal predsednik Evropskega sveta Charles Michel v vabilu voditeljem na dvodnevno zasedanje v Sloveniji, ki ga gosti premier Janez Janša. EU je minuli mesec močno udarila novica o novem varnostnem partnerstvu Avstralije, Združenega kraljestva in ZDA, imenovanem Aukus, za sodelovanje v indijsko-pacifiški regiji, naznanjena tik pred načrtovano razgrnitvijo nove evropske strategije za indijsko-pacifiško regijo. Nova evropska strategija za regijo, kjer se zaostruje geopolitična tekma ZDA in Kitajske, naj bi okrepila položaj unije v odnosu do Kitajske in njeno vlogo ob geopolitičnih premikih po umiku zahodnih sil iz Afganistana, po katerem so oblast v državi prevzeli talibani. V kontekstu Aukusa najbolj odmeva francosko-avstralski spor zaradi propadlega posla s podmornicami, vendar gre za veliko več kot to. Omenjena trojica se o svojem novem zavezništvu ni posvetovala z EU niti je ni o njem predhodno seznanila.