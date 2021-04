Vrh koalicije o uresničevanju zavez in nadaljnjem delu: štetje koalicijskih glasov v DZ

Koalicijske vrste so se namreč v zadnjih tednih zredčile. Poslanci Igor Zorčič,Branislav Rajić inJanja Sluga so zapustiliSMC in s tem koalicijo ter s poslancem Jurijem Lepom, ki je zapustil DeSUS, oblikovali poslansko skupino nepovezanih poslancev.

Koliko glasov imajo, bodo pokazala prihodnja glasovanja

Vladne SDS, SMC in NSi imajo zdaj same v DZ 38 glasov, a na večini glasovanj lahko računajo tudi na podporo treh poslancev SNS. Vladne predloge so do zdaj večinoma podprli tudi štirje člani poslanske skupine DeSUS in poslanca narodnih manjšin. Tako bo DeSUS zastopan tudi na današnjem srečanju. Poslanec Polnar je potrdil, da so prejeli vabilo in da so se v poslanski skupini dogovorili, da se srečanja udeleži on.