Vrh koalicije: 'Ne bomo nič bolj populistični, ampak bomo delali'

Premier in predsednik največje vladne stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je v sredo pred svetom stranke dejal, da je najpomembnejše, da imajo jasne prednostne naloge. Moral jih bo zasledovati tudi proračun za prihodnji dve leti, ki bo sprejet na vladi v naslednjih tednih, je dejal. "Nam je popolnoma jasno, da so nam ljudje zaupali, ker želijo spremembe in te spremembe bomo tudi izpeljali," je zatrdil. "Ne bomo nič bolj populistični, ampak bomo preprosto delali," pa je dodal finančni minister Klemen Boštjančič.

Koaliciji bodo na vrhu tako predstavili usmeritve in cilje stranke in vlade. "Pokazali bomo, kaj je bilo izpeljano do danes, predvsem pa, kateri so tisti projekti, katere so tiste zakonodajne spremembe in katere so reforme, ki jih bomo do konca mandata tudi zaključili," je dejal premier.

Koalicija je enotna o tem, da v vrhu prioritet ostaja zdravstvena reforma, prav tako popoplavna sanacija, so pa pričakovanja visoka tudi na drugih področjih.