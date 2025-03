Vrh koalicije prihodnji teden o ključnih projektih in reformah

Prihodnji teden bodo tako koalicijski partnerji Gibanje Svoboda, SD in Levica na skupnem srečanju govorili o "ključnih projektih, ki so pred nami, ki jih je treba v tej fazi še dodatno intenzivirati," je ob robu popoldanske seje sveta v izjavi za medije dejala Nataša Avšič Bogovič.

Takšni vrhi koalicije so po njenih navedbah priložnost, da si koalicijski partnerji pojasnijo prioritete, vsaka izmed vladnih strank pa predstavi svoje poglede nanje. "Pogovarjamo se o vsebinskih in organizacijskih rešitvah posameznih reform, časovnicah, če želite, in posameznih ključnih temah, ki jih je treba do konca mandata oziroma bolj bomo rekli etapno nekje do poletja, spraviti čez proceduro v državnem zboru," je pojasnila cilje tokratnega koalicijskega vrha.

Zatrdila je, da je koalicija dobro leto pred parlamentarnimi volitvami trdna, zavezani ostajajo skupnim vrednotam, ki so jih povezale, ko so stopili v koalicijo. Po njeni oceni se vsi zavedajo vloge, ki jo imajo pri izpeljavi zadanih vladnih reform. Med ključnimi je naštela zdravstveno, ki je s pripravljenimi zakonskimi predlogi v fazi parlamentarnega potrjevanja, pokojninsko, kjer že "vidijo zaključke", a še potekajo usklajevanja, in stanovanjsko. Plačno reformo javnega sektorja pa jim je že uspelo spraviti pod streho, je naštela Avšič Bogovič.

Obenem je poudarila, da so njihova vrata vedno odprta za usklajevanja, spremembe so vedno dobrodošle. "Vse to so zaveze, ki smo jih dali in jih bomo izpeljali, četudi si naša opozicija želi drugače. Mi bomo vztrajali, to je naša odgovornost, to je naša zaveza ljudem," je optimistična šefica najštevilčnejše poslanske skupine v aktualnem sklicu DZ.