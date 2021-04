Vrh koalicije v četrtek na Brdu pri Kranju o realizaciji zavez in nadaljnjem delu

Pred nekaj tedni so namreč poslanci Igor Zorčič , Branislav Rajić in Janja Sluga zapustili SMC ter skupaj s poslancem Jurijem Lepom , ki je zapustil DeSUS, oblikovali poslansko skupino nepovezanih poslancev. Koalicija je zatem konec marca neuspešno poskušala zamenjati predsednika DZ Zorčiča. Na tajnem glasovanju je predlog za razrešitev ob obstrukciji večjega dela opozicije podprlo 45 poslancev, eden premalo za uspeh predloga.

Vodja poslancev SDS Danijel Krivecje sicer takoj po seji DZ, na kateri so glasovali o Zorčiču, napovedal ponoven poskus. Kot eno od možnosti za pridobitev 46 glasu se v javnosti omenja tudi vrnitev gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška v državni zbor. A za zdaj SMC odločitve o tem še ni sprejela in ni znano, kdaj bi lahko prišlo do ponovnega poskusa odločanja o položaju Zorčiča.

Vladne SDS, SMC in NSi, ki imajo v DZ same 38 glasov, lahko sicer na večini glasovanj računajo tudi na podporo treh poslancev SNS, vladne predloge pa so do zdaj večinoma podprli tudi štirje člani poslanske skupine DeSUS in poslanca narodnih manjšin.

Na to, koliko glasov ima vlada zagotovljenih v DZ, bodo pokazala prihodnja glasovanja. Koalicija še vedno v ospredje postavlja odločitve, povezane z epidemijo in okrevanjem gospodarstva, v kratkem pa se obeta tudi odločanje o nekaj odmevnih zakonodajnih predlogih. V DZ jih na prihodnji seji med drugim čaka odločanje o zakonu o demografskem skladu, na poslanskih klopeh kmalu pričakujejo tudi vladni predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in predloge za debirokratizacijo.