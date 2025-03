So obrambni izdatki razpoka v koaliciji?

Da so višji obrambni izdatki neizogibni, je razumeti vrh Gibanja Svoboda in premierja Roberta Goloba, medtem ko naj bi bilo pri tradicionalni pacifistični Levici več zadržkov, precej pa naj bi ta tema delila tudi stranko SD. In kako bi volivci reagirali, če bi rekordne izdatke za obrambo zagotovila levo-sredinska vlada? No, te teme na koalicijskem vrhu niti niso načeli, so pa govorili o reformi zdravstva, pokojninskega sistema in stanovanj za mlade. Kot je povedal Golob, so bili tudi enotni, da jih lahko izvedejo do konca tega mandata in da je to najboljša popotnica, s katero se koalicija lahko poda na naslednje volitve in v potrditev drugega mandata.

Podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon pravi, da se pogovoru o obrambnih izdatkih ne izogibajo. "Tema je aktualna, a ni še čas, da bi o njej javno razpravljali, ker smo v fazi priprave akcijskega načrta, ki bo temeljil na konkretnih ukrepih. Naj pomirim javnost, ti ukrepi ne bodo namenjeni samo oboroževanju vojske, ampak širše. Gre za sistem pokrivanja civilne zaščite, logističnih centrov, razvoj visokih tehnologij. Ta tema bo zelo obširna," je povedal in menil, da bi bilo predčasno o tej temi govoriti neodgovorno.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko je ponovila mnenje stranke, da je najpomembnejše zagotovilo za varnost socialna varnost. "Koalicija si deli večino vrednot, kar se tiče članstva v zvezi Nato, pa seveda v Levici še vedno nasprotujemo, posledično nasprotujemo tudi izdatkom. To vesta tudi koalicijska partnerja in to spoštujeta," je povedala.

Voditelja oddaje 24UR ZVEČER Uroša Slaka je zanimalo, ali bo Levica v primeru, da bosta SD in Svoboda podprli dvig obrambnih izdatkov, izstopila iz vlade. "O tem je absolutno prehitro govoriti. Mi o tem še nismo govorili. Ne o povečanju izdatkov za vojsko ne o strateškem načrtu," je povedala in dodala, da nakupovanje orožja povečuje in napaja vojno in vojno industrijo.