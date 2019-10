Na Vrhniki morajo odstraniti karting stezo ali vrniti več kot 400.000 evrov evropskih sredstev

Na parkirišču, ki so ga naredili z omenjenimi sredstvi, danes stoji karting steza. Na ministrstvu za infrastrukturo pojasnjujejo ''da je Občina Vrhnika na delu parkirišča P+R, ki je bilo sofinancirano s sredstvi kohezijskega sklada v prejšnji finančni perspektivi, res vzpostavila karting stezo. Na nedopustno ravnanje občine je ministrstvo opozorilo več zaposlenih in občanov. Z uporabo parkirišča za karting je občina kršila določila pogodbe o sofinanciranju, kar je ministrstvo ugotovilo s kontrolo.’’

Kot dodaja župan Cukjati, po dosedanjih izkušnjah uporaba proste površine za karting dejansko ni ovirala namena, zaradi katerega je bilo parkirišče zgrajeno, saj je na preostalem delu parkirišča ves čas na voljo dovolj parkirnih mest. Na vprašanje, zakaj se je občina odločila za takšno ravnanje, je odgovoril, da zato, ker menijo, da uporaba vsakokratnih nezasedenih parkirnih mest za dopolnilne namene ne nasprotuje cilju operacije, v kateri je bilo parkirišče zgrajeno.

Če ne bodo odpravili pomanjkljivosti, bo ministrstvo dolžno terjati sredstva z zamudnimi obrestmi

Na vprašanje, ali so prejeli zahtevo za vzpostavitev v prvotno stanje, župan Cukjati odgovarja, da "Občina Vrhnika od pristojnih oseb ni prejela take zahteve. Trenutno je v teku nadzor pristojnega ministrstva, ki še ni zaključen. Dosedanji potek kaže, da ministrstvo morda ne deli našega pogleda na zadevo."

Na Ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da so občino 7. 10. 2019 pozvali k ukrepanju v roku 30 dni. Kot so pojasnili, se po pravilih evropske kohezijske politike in skladno s pogodbo petletno obdobje spremljanja projekta zaključi 14. 10. 2020. V primeru, da občina v predpisanem 30-dnevnem roku ne bo odpravila pomanjkljivosti in tako zagotovila stanja, skladnega s pogodbenimi obveznostmi, bo ministrstvo dolžno od občine terjati neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi.

Cukjati je dodal še, da "bodo, ker ministrstvo ne deli njihovega pogleda na zadevo, razmislili tudi o predčasni prekinitvi najemnega razmerja, kar bi imelo za posledico odstranitev karting steze. V kolikor bo tako ravnanje res potrebno, bomo to storili z obžalovanjem, saj bi to pomenilo vsaj začasen zaton te dobrodošle športne aktivnosti na Vrhniki."