Začetek del na priključku Vrhnika, obvoz bo preko priključka Logatec

Poletna turistična sezona je še v polnem teku, prometni zamaški na primorski avtocesti so stalnica in vozniki se pogosto zatekajo k "stari" cesti mimo Brezovice in Vrhnike proti Logatcu oziroma v obratni smeri. Od srede pa bo oteženo tudi to. Na priključku Vrhnika se namreč začenja gradnja krožišča, zato bosta na priključku zaprta uvoz na primorsko avtocesto proti Kopru in izvoz z avtoceste iz smeri Kopra.

Na primorski avtocesti bodo krožišče ob regionalni cesti skozi Vrhniko gradili vse do 15. oktobra, v času del pa bo spremenjen potek prometa na priključku Vrhnika. Pripravljalna dela so se začela v ponedeljek, od srede pa bosta zaprta uvoz z Vrhnike na avtocesto proti Primorski in izvoz z avtoceste iz smeri Primorske na Vrhniko. Obvoz bo preko priključka Logatec, sporočajo z Darsa. Prometno-informacijski center za državne ceste ob tem opozarja tudi na jutrišnja dela na gorenjski avtocesti. Med priključkoma Brezje in razcepom Podtabor proti Ljubljani bo zapora prehitevalnega pasu na viaduktu Lešnica, predvidoma po 9. uri.