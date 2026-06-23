Vrhniška komunala niža cene: stroški nižji tudi za več kot 15 odstotkov

Znižanje cen je po njihovih navedbah rezultat "uspešnih aktivnosti podjetja pri optimizaciji poslovanja in iskanju učinkovitejših rešitev na področju ravnanja z odpadki". Korak temelji tudi na uspešno izvedeni sanaciji poslovanja v letu 2025.

"V obdobju, ko večina komunalnih podjetij zaradi zunanjih pritiskov napoveduje podražitve, smo uspeli ustvariti pogoje za znižanje določenih stroškov. To potrjuje, da je mogoče s premišljenim upravljanjem, odgovornim gospodarjenjem in dolgoročnim načrtovanjem doseči koristi tako za uporabnike kot za podjetje," so v sporočili za javnost poudarili v komunalnem podjetju.

Podjetje je po nekaj nad 527.000 evrov izgube v letu 2024 lansko leto zaključilo s čistim dobičkom v višini nekaj več kot 251.000 evrov. Izboljšanje so pripisali vrsti organizacijskih, stroškovnih in poslovnih ukrepov. Prihodki so se glede na 2024 so se povečali za približno desetino na 10,08 milijona evrov.

K boljšim poslovnim rezultatom so po pojasnilih javnega podjetja prispevali učinkovitejši delovni procesi, racionalizacija organizacije dela ter uspešno obvladovanje stroškov zunanjih storitev in vhodnih cen. Zatrdili so, da so prihranke med drugim dosegli pri prevzemu bioloških odpadkov, prevzemu blata iz komunalnih čistilnih naprav ter pri stroških električne energije.

V podjetju so navedli, da so ob finančni stabilizaciji nadaljevali tudi razvojne aktivnosti, npr. projekta DEPO, ki predstavlja nadgradnjo klasičnega centra ponovne uporabe z dodatnimi aktivnostmi.

Pomemben del vlaganj je bil po njihovih pojasnilih namenjen posodobitvi voznega parka, digitalizaciji procesov ter izboljševanju komunalne infrastrukture na področjih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Podjetje je ob koncu leta zaposlovalo 81 sodelavcev.