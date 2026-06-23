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Slovenija

Vrhniška komunala niža cene: stroški nižji tudi za več kot 15 odstotkov

Vrhnika, 23. 06. 2026 13.36 pred 58 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA D.L.
Čiščenje ulic

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika bo znižalo cene nekaterih storitev ravnanja z odpadki. Stroški obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov bodo tako za uporabnike nižji za prek 15 odstotkov, so povedali v podjetju. Znižanje omogočajo izvedeni poslovni in organizacijski ukrepi, so dodali.

"V obdobju, ko večina komunalnih podjetij zaradi zunanjih pritiskov napoveduje podražitve, smo uspeli ustvariti pogoje za znižanje določenih stroškov. To potrjuje, da je mogoče s premišljenim upravljanjem, odgovornim gospodarjenjem in dolgoročnim načrtovanjem doseči koristi tako za uporabnike kot za podjetje," so v sporočili za javnost poudarili v komunalnem podjetju.

Znižanje cen je po njihovih navedbah rezultat "uspešnih aktivnosti podjetja pri optimizaciji poslovanja in iskanju učinkovitejših rešitev na področju ravnanja z odpadki". Korak temelji tudi na uspešno izvedeni sanaciji poslovanja v letu 2025.

Odvoz smeti
Odvoz smeti
FOTO: Shutterstock

Podjetje je po nekaj nad 527.000 evrov izgube v letu 2024 lansko leto zaključilo s čistim dobičkom v višini nekaj več kot 251.000 evrov. Izboljšanje so pripisali vrsti organizacijskih, stroškovnih in poslovnih ukrepov. Prihodki so se glede na 2024 so se povečali za približno desetino na 10,08 milijona evrov.

K boljšim poslovnim rezultatom so po pojasnilih javnega podjetja prispevali učinkovitejši delovni procesi, racionalizacija organizacije dela ter uspešno obvladovanje stroškov zunanjih storitev in vhodnih cen. Zatrdili so, da so prihranke med drugim dosegli pri prevzemu bioloških odpadkov, prevzemu blata iz komunalnih čistilnih naprav ter pri stroških električne energije.

V podjetju so navedli, da so ob finančni stabilizaciji nadaljevali tudi razvojne aktivnosti, npr. projekta DEPO, ki predstavlja nadgradnjo klasičnega centra ponovne uporabe z dodatnimi aktivnostmi.

Pomemben del vlaganj je bil po njihovih pojasnilih namenjen posodobitvi voznega parka, digitalizaciji procesov ter izboljševanju komunalne infrastrukture na področjih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Podjetje je ob koncu leta zaposlovalo 81 sodelavcev.

Vrhnika komunala odpadki cene gospodarstvo

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
twister
23. 06. 2026 15.15
Naj najprej naredijo primerjavo koliko so povišali v enem letu oskrbo in dajatve za obračun vode in koliko je zaradi tega višja položnica..
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0 0
Pupa73
23. 06. 2026 15.05
Mešane komunalne odpadke itak pobirajo vsake štiri tedne,računajo po glavi in to je to.Tako je da starejši gospod ima kanto vsak mesec polno,plača eno petino tistega kot jaz ker nas je pet,pa čeprav v celem letu nebi napolnil ene kante
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0 0
Pupa73
23. 06. 2026 15.03
Zdaj nižajo cene,jeseni pa obljubljajo da bodo začeli tehtat odpadke ki jih bojo pobrali.Takrat se bo pokazalo kaj bo za koga ceneje.
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0 0
Rafael Kramar
23. 06. 2026 14.54
Pod to vlado so dejansko možni čudeži...!!! I❤️JJ
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+0
2 2
kakorkoliže
23. 06. 2026 14.22
To je nemogoče, da bi danes kdo nižal cene, prej obratno. Samo poglejte nenasitno občino Ljubljana, dviguje cene za vse kar gre na njihov račun od 0-25% letno!!!
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+1
2 1
Rafael Kramar
23. 06. 2026 15.10
Bencin se je pocenil že dvakrat zaporedoma, odkar je Golob odletel iz gnezda. Pa je ravno tako cirkus tako v Hormuzu, kot v Rusiji. Janez zna pa rečte kar hočete!!
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0 0
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