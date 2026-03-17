Vrhove že pobelil sneg, snežna meja se bo spustila

"Vrhove je že minulo noč pobelil sneg, jutri pa se bo pomlad tudi v krajih nad približno 500 metri nadmorske višine za nekaj ur umaknila zimi," napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.

Največ padavin in najnižja meja sneženja je po njegovih besedah pričakovati na jugu Slovenije. Tam se bo sneženje začelo v drugem delu noči, vztrajalo pa bo do približno 10. ure.

Na območju Loškega Potoka bo predvidoma zapadlo od 10 do 15 centimetrov snega, na območju Sodražice in Slemen okoli pet centimetrov, nekaj snega pa je pričakovati tudi v Ribnici in Kočevju, napoveduje.