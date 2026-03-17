Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vrhove že pobelil sneg, snežna meja se bo spustila

Ljubljana, 17. 03. 2026 09.17 pred 36 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.P.
Snežna meja

Čeprav nas je v minulih dneh razvajalo toplejše pomladno vreme, pa se zima že pripravlja, da znova pokaže svoje zobe. Vrhovi so ponekod že pobeljeni, meja sneženja pa se bo postopoma spustila. Sneženje se bo začelo v drugem delu noči in vztrajalo do približno 10. ure. Ob tem bo ponekod že ponoči začela pihati tudi burja.

"Vrhove je že minulo noč pobelil sneg, jutri pa se bo pomlad tudi v krajih nad približno 500 metri nadmorske višine za nekaj ur umaknila zimi," napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.

Največ padavin in najnižja meja sneženja je po njegovih besedah pričakovati na jugu Slovenije. Tam se bo sneženje začelo v drugem delu noči, vztrajalo pa bo do približno 10. ure.

Na območju Loškega Potoka bo predvidoma zapadlo od 10 do 15 centimetrov snega, na območju Sodražice in Slemen okoli pet centimetrov, nekaj snega pa je pričakovati tudi v Ribnici in Kočevju, napoveduje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Agencija RS za okolje ob tem opozarja tudi, da bodo v noči s torka na sredo ter v sredo čez dan sunki burje na izpostavljenih mestih presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Okrepljen severozahodnik bo pihal tudi drugod.

vreme sneg veter

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
17. 03. 2026 10.14
Kar zamenjajte že pnevmatike na letne brihte namesto,da bi še počakali.
Odgovori
0 0
Bebo2
17. 03. 2026 10.12
jaz dlje od Ljubljane ne bom šel, tako da bom čimprej zamenjal gume
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573