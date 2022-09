Vrhovni sodnik Zobec v intervjuju kršil etični kodeks

Komisija za etiko in integriteto, ki deluje v okviru sodnega sveta je ocenila, da Zobčeve izjave o domnevno pomanjkljivi izobrazbi vrhovnega sodnika Masleše niso bile v skladu s kodeksom sodniške etike. "Sodnik je z izjavami, podanimi na opisan način, ravnal v nasprotju z dolžnostjo diskretnosti, zmernosti, lojalnosti, zadržanosti in spoštljivosti pri predstavljanju svojega stališča in povzročil dvom v moralno in profesionalno integriteto kolega sodnika. S tem ni omadeževal le ugleda kolega sodnika, ampak je škodoval tudi ugledu sodstva," so v načelnem mnenju, ki so ga objavili v anonimizirani obliki sklenili člani komisije, piše Dnevnik.

Kot še navaja časnik, je Zobec v odgovoru na pobudo vodstva vrhovnega sodišča pojasnil, da je v kritičnem intervjuju zavzel zgolj svoje pravno stališče in ga tudi utemeljil, vendar se etična komisija z njegovo interpretacijo ni strinjala, saj njegove izjave in celoten kontekst intervjuja ne potrjujejo, da je ravnal v dobri veri.

Spomnimo. Decembra lani se je širil dvom o diplomi vrhovnega sodnika Masleše. Po tem so člani odbora DZ za pravosodje razpravljali o učinkovitosti, nepristranskosti in neodvisnosti sodstva. Ob obstrukciji dela opozicije so sprejeli sklep, s katerim so sodni svet pozvali, naj v enem mesecu opravi analizo izpolnjevanja pogojev za nastop sodniškega mandata, če so sodniki pravosodni izpit opravili v drugih republikah nekdanje SFRJ.

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je glede poziva odbora DZ za pravosodje dejal, da za takšno naročilo ni pravnih podlag. Dodal je, da vrhovno sodišče ni imelo razloga za dodatno preverjanje Masleševe izobrazbe. Kot je še pojasnil, se vrhovno sodišče v prihodnje ne bo več odzivalo na tovrstno problematiko in da ne bodo podlegli poskusom izkrivljanja nekoč veljavne pravniške zakonodaje.

Maleša pa je v pogovoru za 24ur.com pokazal diplomo in pojasnil vse o svoji izobrazbi.