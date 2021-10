Vrhovno državno tožilstvo: Zavračamo odgovornost za grožnje nekaterim politikom

Notranji minister Aleš Hojs je o grožnjah, ki jih v zadnjih dneh dobili predsednik vlade, nekateri ministri, poslanci in predsedniki političnih strank ter poslanske skupine v državnem zboru, dejal, da se je tožilstvo v preteklosti nanje odzivalo precej blago ali pa neprimerno. Na vrhovnem državnem tožilstvu so v sporočilu za javnost kakršne koli povezave oziroma odgovornost državnega tožilstva za grožnje najodločneje zavrnili.

Grozilne pošiljke s strelnimi naboji, naslovljene na visoke predstavnike države, naj bi poleg predsednika vlade Janeza Janše in obrambnega ministra Mateja Tonina dobili še notranji minister Aleš Hojs, predsednik stranke SNS Zmago Jelinčič in dve poslanski skupini v Državnem zboru, šlo naj bi za SNS in Desus. Preverjali naj bi tudi tudi pošiljko, naslovljeno na gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Minister Aleš Hojs je nato dejal, da pričakuje, da bo Policija storila vse, kar je v njeni moči, da bi izsledili storilce. "Je pa res, da so tovrstne grožnje po mojem mnenju producirane zaradi precej blagega ali pa neprimernega odziva tožilstva v preteklosti," je dodal.

icon-expand Pošta, ki jo je prejel notranji minister Aleš Hojs. FOTO: Twitter

Odzvalo se je tudi vrhovno državno tožilstvo. "Na tovrstna dejanja smo se in se bomo tudi v prihodnje vedno odzvali v skladu z zakonom ter v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Zato nikakor ne drži, da so tovrstne grožnje posledica blagega ali neprimernega odziva tožilstva v preteklosti, kot so to za medije v minulih dneh izjavili nekateri predstavniki vlade," so zapisali.