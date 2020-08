Vrhovno sodišče po Janševem tvitu: Ton presega običajne norme komuniciranja

Na vrhovnem sodišču so danes v zvezi s tem zapisom navedli, da ne morejo mimo tega, da "ne bi zaznali tona vsebine, ki presega običajne norme komuniciranja in kritike ter vpliva na zaupanje javnosti v delovanje sodstva". Predvsem pa je vsebina lahko razumljena kot kršenje pravil delovanja treh neodvisnih vej oblasti, so opozorili.

Neodvisnost vej oblasti je osnovna vrednota vsake države, ki se je morajo zavedati tako sodna in zakonodajna kot tudi izvršilna veja oblasti. Uveljavitev načela pravne države temelji na uresničevanju in doslednem izvajanju načela delitve oblasti, ki medsebojno delujejo po sistemu zavor in ravnovesij, znotraj svojih pristojnosti, so pojasnili.

Glede konkretnega suspenza so pojasnili, da so ga izrekli na podlagi uvedenega disciplinskega postopka, v katerem se sodniku očita storitev več težjih disciplinskih kršitev, ki glede na njihov opis kažejo na vztrajnost in ponavljajoča ravnanja oziroma način izražanja obdolženega.

Za kakovostno in učinkovito izvajanje sodne oblasti so pomembni kolegialnost, medsebojno zaupanje, spoštovanje in sodelovanje, zato sodnik ne sme biti obremenjen z očitki o neprimernem, nedostojnem ali žaljivem obnašanju ali izražanju, posebej v zvezi z opravljanjem sodniške službe. "Od sodnika se namreč pričakuje, da pri javnem izražanju upošteva digniteto sodniške funkcije, da je zadržan v situacijah, ko bi lahko zaradi njegovega javnega izražanja bili vprašljivi avtoriteta in integriteta sodstva, da tudi pri izražanju kritike v javnosti ohrani dostojen in spoštljiv odnos do stanovskih kolegov," so pojasnili.