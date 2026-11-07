Vrhovno sodišče ponovno potrdilo 30-letno zaporno kazen za Krkleca

Branko Krklec je bil aprila lani pravnomočno obsojen na 30 let zapora, v zahtevi za varstvo zakonitosti pa je obramba zatrjevala, da umorov ni zagrešil po kazenski določbi, po kateri je bil obsojen. Krklec je bil namreč pravnomočno obsojen po drugem odstavku kaznivega dejanja umora, ki je definiran kot umor "zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti ali v predkazenskem postopku ali zaradi odločitev državnih tožilcev ali zaradi postopka in odločitev sodnikov ali zaradi ovadbe ali pričanja v sodnem postopku", pišeta časnika Dnevnik in Večer.

Obramba je poudarjala, da Krklec ni zakrivil umora po tej določbi, saj odvzem vozila, ki je bil povod za spor in streljanje, ni bil odločitev sodnika, pomočnika izvršitelja pa prav tako nista bila sodnika ter da drugi odstavek določbe ne varuje pomočnikov izvršiteljev, ki niso del pravosodja, ampak zasebniki. Njihov argument je bil tudi, da sklep o izvršbi zoper obsojenca ni imel učinka, ker ni bil stranka v izvršilnem postopku, avto so namreč zarubili njegovi ženi, in mu sklepa nikoli niso vročili.

Vrhovni sodniki so sklenili, da opis kaznivega dejanja, za katero je bil obsojen Krklec, izpolnjuje zakonske znake umora po določbi, ki varuje policiste, sodnike, tožilce, priče in druge udeležence postopkov. Strinjali so se, da so sodišča ustrezno ugotovila, da sta pomočnika izvršitelja svoje delo opravljala na podlagi predhodnega sklepa okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, na podlagi katerega se je izvršba nadaljevala z rubežem. Ko sta hotela zarubiti avtomobil, ki ga je uporabljal Krklec, sta delovala v imenu izvršitelja, tako da sta imela pooblastilo za izvajanje uradnega dejanja v uradnem postopku.

Sodniki so po pisanju obeh časnikov menili, da zakonska inkriminacija "zaradi postopka in odločitve sodnika" zahteva neposredno vzročno povezavo med sodnim postopkom, odločitvijo sodnika in ravnanjem morilca. V primeru umora dveh pomočnikov sodnega izvršitelja je takšen pogoj izpolnjen, saj sta opravljala le tisto, kar je bilo del sodnega postopka in del odločitve sodnika.

Pomočnika sodnega izvršitelja sta februarja leta 2022 po službeni dolžnosti zaradi rubeža vozila prišla h Krklecu, ta pa se je razjezil in ju ustrelil. Pri tem je 27-letni pomočnik izvršitelja dobil tako hude poškodbe, da je umrl na kraju, 42-letna pomočnica pa je umrla v bolnišnici. Policiji je dogodek prijavila storilčeva žena, aretirali so ga na njegovem domu.