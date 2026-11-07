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Vrhovno sodišče ponovno potrdilo 30-letno zaporno kazen za Krkleca

Ljubljana, 07. 11. 2026 10.31 pred 6 urami 2 min branja 6

Avtor:
STA K.H.
Branko Krklec

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti obrambe Branka Krkleca, ki je februarja 2022 umoril dva pomočnika sodnega izvršitelja. Njegova kazen 30 let zapora tako ostaja nespremenjena. Krklec ima sicer še možnost ustavne pritožbe na ustavno sodišče.

Branko Krklec je bil aprila lani pravnomočno obsojen na 30 let zapora, v zahtevi za varstvo zakonitosti pa je obramba zatrjevala, da umorov ni zagrešil po kazenski določbi, po kateri je bil obsojen. Krklec je bil namreč pravnomočno obsojen po drugem odstavku kaznivega dejanja umora, ki je definiran kot umor "zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti ali v predkazenskem postopku ali zaradi odločitev državnih tožilcev ali zaradi postopka in odločitev sodnikov ali zaradi ovadbe ali pričanja v sodnem postopku", pišeta časnika Dnevnik in Večer.

Obramba je poudarjala, da Krklec ni zakrivil umora po tej določbi, saj odvzem vozila, ki je bil povod za spor in streljanje, ni bil odločitev sodnika, pomočnika izvršitelja pa prav tako nista bila sodnika ter da drugi odstavek določbe ne varuje pomočnikov izvršiteljev, ki niso del pravosodja, ampak zasebniki. Njihov argument je bil tudi, da sklep o izvršbi zoper obsojenca ni imel učinka, ker ni bil stranka v izvršilnem postopku, avto so namreč zarubili njegovi ženi, in mu sklepa nikoli niso vročili.

Vrhovni sodniki so sklenili, da opis kaznivega dejanja, za katero je bil obsojen Krklec, izpolnjuje zakonske znake umora po določbi, ki varuje policiste, sodnike, tožilce, priče in druge udeležence postopkov. Strinjali so se, da so sodišča ustrezno ugotovila, da sta pomočnika izvršitelja svoje delo opravljala na podlagi predhodnega sklepa okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, na podlagi katerega se je izvršba nadaljevala z rubežem. Ko sta hotela zarubiti avtomobil, ki ga je uporabljal Krklec, sta delovala v imenu izvršitelja, tako da sta imela pooblastilo za izvajanje uradnega dejanja v uradnem postopku.

Sodniki so po pisanju obeh časnikov menili, da zakonska inkriminacija "zaradi postopka in odločitve sodnika" zahteva neposredno vzročno povezavo med sodnim postopkom, odločitvijo sodnika in ravnanjem morilca. V primeru umora dveh pomočnikov sodnega izvršitelja je takšen pogoj izpolnjen, saj sta opravljala le tisto, kar je bilo del sodnega postopka in del odločitve sodnika.

Pomočnika sodnega izvršitelja sta februarja leta 2022 po službeni dolžnosti zaradi rubeža vozila prišla h Krklecu, ta pa se je razjezil in ju ustrelil. Pri tem je 27-letni pomočnik izvršitelja dobil tako hude poškodbe, da je umrl na kraju, 42-letna pomočnica pa je umrla v bolnišnici. Policiji je dogodek prijavila storilčeva žena, aretirali so ga na njegovem domu.

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KOMENTARJI6

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Darko32
07. 11. 2026 15.33
Tukaj je več kot očitno, da se ne gre za nek red ampak kako zastraševati ljudi, da se zaščiti korupcija v sodstvu in Policiji. Če pa gremo na področje izvršiteljev pa je še korupcija hujša. Zato se ne smemo čuditi, če se komu strga in pospravi nekaj ljudi. Očitno v tem primeru je bilo nekaj v to smer. Sam sem videl kako ponarejajo po sodnijah in celo prijatelj v debati mi je pokazal, da so z odvetnikom vložili pregon zoper vpletene, ker so prikrivali nezakonitost tako, da so skupaj z sodnico in čatoti šli popravljat spis z ediksom samo, da bi prikrili nezakonito terjatev. Epilog tega je, da so prikrivali kriminal in so pri njem poskušali izvršitelja vključiti v krajo. Ko pa je zahteval vse listine sodnica ni upala mu izročiti, ker bi moral sodnico namalati. Toliko o pravni državi in pravnem redu. Zato tega primera ne obsojam in tudi ne odobravam.
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+1
1 0
periot22
07. 11. 2026 14.32
Vse življenje je garal kot živina pa prideta dva, ki mu hočeta odpeljati avto, pa komu se ne bi strgal, glede kazni prinas je pac tako če si pravega porekla lahko delaš v Sloveniji vse pa si nedotakljiv!!!!!!!!!!
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+1
1 0
Darko32
07. 11. 2026 15.35
Tukaj mi še sedaj ni jasno. Katera sodnica je napisala, da se mora mu odvzeti hiša ali avto, če pa lahko bi naredila odlog plačila in bi malo kasneje z ustreznimi obrestmi plačal. Vsi vemo, da so tisti kraji slabše razviti in denarja ni v izobilju. Zato se ne čudim, d aje epilog, da pospravi dva logičen.
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+2
2 0
ssecnik
07. 11. 2026 11.46
Sem enkrat vidu te izvrsitelje na delu,tolk nesramnih ljudi se nism videl.
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+8
8 0
Darko32
07. 11. 2026 15.37
Največji ponarejevalci in prevaranti so med sodniki in izvršitelji. Tukaj je področje pranja denarja, da te glava boli. Nihče ne odgovarja za svoja dejanja. Zato takšen epilog je očitno posledica predhodnih dejanj vseh pletenih.
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+1
1 0
nekodnas
07. 11. 2026 16.22
Ja in nesposobnih, jim pokažeš uraden dokument iz policije, da je vložena kazenska prijava na nedovoljen vpis bivališča, in sedež " firme" tuje osebe v tvojo nepremičnino, oni bi pa kar rubili, kot da so nepismeni. K sreči imam najboljšega človekovega prijatelja šolanega, na štirih nogah in 60 kg, da jih je vnema minila, drugače ne vem kako...
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0 0
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