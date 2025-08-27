Tragedija v naselju Brezje dobila pravnomočen epilog: Pilingerju 30 let zapora

Obtožnica je Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, za katerega sojenje še ni končano, očitala, da sta septembra 2022 v naselju Brezje z vozilom, ki ga je vozil Novak, zapeljala pred avtomobil, s katerim sta se z zabave vračala Sabostjan Kovačič in Demir Brezar. Nato je Pilinger stopil ven in začel streljati, pri čemer je bil Kovačič smrtno zadet, Brezar pa hudo ranjen. Po prepričanju okrožne državne tožilke Barbare Prevolšek Rajić se je Pilinger za dejanje odločil iz ljubosumja in maščevanja, ker naj bi se Kovačič spogledoval z njegovo partnerko.

Februarja lani je sodni senat novomeškega okrožnega sodišča oba spoznal za kriva. Pilingerju je za umor in poskus uboja izrekel enotno kazen 30 let zapora, Novaku pa za pomoč pri obeh dejanjih 19 let zapora.

Višje sodišče je novembra lani sodbi v delu, ki se nanaša na Pilingerja, v celoti pritrdilo, ker pa je zoper sodbo, s katero je bila izrečena ali potrjena kazen dosmrtnega zapora ali zapora v dolžini 30 let, dovoljena še pritožba na vrhovno sodišče, je Pilingerjeva obramba izkoristila tudi to možnost in se pritožila.

Vrhovni sodniki so pritožbo obravnavali na javni seji 1. julija in jo zavrnili kot neutemeljeno. S tem sta sodbi nižjih sodišč postali pravnomočni.

V delu, ki se nanaša na Novaka, je višje sodišče potrdilo petletno zaporno kazen za pomoč pri poskusu uboja, medtem ko je del sodbe, ki se je nanašal na pomoč pri umoru, razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje. To se zaenkrat še ni začelo.