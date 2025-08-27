Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Tragedija v naselju Brezje dobila pravnomočen epilog: Pilingerju 30 let zapora

Novo mesto, 27. 08. 2025 16.09 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo Mirka Pilingerja, ki je bil obsojen na 30 let zapora za umor Sabostjana Kovačiča v romskem naselju Brezje pri Novem mestu. S tem je sodba, ki je terjala smrt enega in hudo poškodbo drugega, postala pravnomočna.

Obtožnica je Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, za katerega sojenje še ni končano, očitala, da sta septembra 2022 v naselju Brezje z vozilom, ki ga je vozil Novak, zapeljala pred avtomobil, s katerim sta se z zabave vračala Sabostjan Kovačič in Demir Brezar. Nato je Pilinger stopil ven in začel streljati, pri čemer je bil Kovačič smrtno zadet, Brezar pa hudo ranjen. Po prepričanju okrožne državne tožilke Barbare Prevolšek Rajić se je Pilinger za dejanje odločil iz ljubosumja in maščevanja, ker naj bi se Kovačič spogledoval z njegovo partnerko.

Februarja lani je sodni senat novomeškega okrožnega sodišča oba spoznal za kriva. Pilingerju je za umor in poskus uboja izrekel enotno kazen 30 let zapora, Novaku pa za pomoč pri obeh dejanjih 19 let zapora.

Višje sodišče je novembra lani sodbi v delu, ki se nanaša na Pilingerja, v celoti pritrdilo, ker pa je zoper sodbo, s katero je bila izrečena ali potrjena kazen dosmrtnega zapora ali zapora v dolžini 30 let, dovoljena še pritožba na vrhovno sodišče, je Pilingerjeva obramba izkoristila tudi to možnost in se pritožila.

Vrhovni sodniki so pritožbo obravnavali na javni seji 1. julija in jo zavrnili kot neutemeljeno. S tem sta sodbi nižjih sodišč postali pravnomočni.

V delu, ki se nanaša na Novaka, je višje sodišče potrdilo petletno zaporno kazen za pomoč pri poskusu uboja, medtem ko je del sodbe, ki se je nanašal na pomoč pri umoru, razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje. To se zaenkrat še ni začelo.

Mirko Pilinger umor sodišče zapora
Naslednji članek

Stabilni vozni redi za miren začetek šolskega leta

SORODNI ČLANKI

Pilingerju za umor in poskus uboja v Brezju 30 let zapora

Novak prekinil molk na sodišču in skušal razbremeniti Pilingerja

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163