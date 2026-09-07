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Izključitev dijaka, ki naj bi grozil z napadom, je bila nezakonita

Ljubljana, 07. 09. 2026 08.49 pred 1 uro 2 min branja 84

Avtor:
STA Ne.M.
Dijak

Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev upravnega sodišča, da je bila izključitev dijaka prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita, poroča Dnevnik. Kot so navedli, je po mnenju sodišča treba jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Dijakova družina se pripravlja na vložitev odškodninskega zahtevka oziroma tožbo zoper šolo.

Konec oktobra 2023 je dijak prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol med poukom in v družbi več sošolcev narisal skico oziroma nekakšen načrt, s katerim naj bi napovedal razstrelitev šole z bombami. Ravnateljica šole je anonimno prijavo o morebitni grožnji prejela tri mesece po nastanku skice, dijaka so začasno suspendirali, konec februarja 2024 pa ga je učiteljski zbor izključil iz šole.

Po njihovih trditvah je bila namreč že sama skica oziroma njen obstoj objektivno nevarno dejanje. A upravno sodišče je konec oktobra 2024 odločilo, da je bila izključitev nezakonita. Revizijo šole so na vrhovnem sodišču zavrnili in potrdili ugotovitev upravnega sodišča, poroča Dnevnik.

Šola
Šola
FOTO: Shutterstock

Po ugotovitvah vrhovnega sodišča, ki jih je za časnik pojasnila najstnikova odvetnica Mina Kržišnik, je treba jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. "Za izključitev ne zadošča splošen strah, vznemirjenje ali abstraktna možnost, da bi neko dejanje lahko povzročilo škodljive posledice. Obstoj konkretne nevarnosti mora izhajati iz objektivno ugotovljenih in navzven zaznavnih okoliščin," je o ključni ugotovitvi vrhovnega sodišča dejala Kržišnik.

Po mnenju vrhovnih sodnikov je odločilna celovita presoja – upoštevati je treba naravo in vsebino ravnanja, način, čas in kraj dogodka, morebitni dostop do sredstev za izvedbo, izjave in ravnanja dijaka ter njegovo vedenje pred dogodkom in po njem. Nobena okoliščina sama po sebi ni nujno zadostna, v vsakem posameznem primeru mora biti nevarnost dejansko ugotovljena, ne zgolj hipotetična, navaja Dnevnik.

Po pisanju časnika je dijak sporno skico narisal v šali po pogovoru s sošolci. Ob tem so pojasnili, da je dijakova mama že vse od začetka poudarjala, da je njen sin storil napako, da je ravnateljica s klicem na Policijo ravnala prav ter da si je takrat petnajstletni sin zaslužil kazen, a vzgojno in dejanju primerno, ne pa pretirane.

Na vrhovnem sodišču so po navedbah odvetnice jasno povedali, da je fantovo ravnanje lahko zahtevalo ustrezen vzgojni odziv šole, ni pa izpolnjevalo zakonskih pogojev za najstrožjo sankcijo – izključitev.

Dijakova družina se pripravlja na vložitev odškodninskega zahtevka oziroma tožbo zoper šolo, še navaja časnik.

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KOMENTARJI84

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Posteni
07. 09. 2026 10.18
Mene samo zanima.. a sodisca.. posebej visja in vrhovno .. sodijo samo in izkljucno po pravnih normah al tud po druzbenih.. ker ce zanemarimo ta vidik smo kot druzba globoko zabredli
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0 0
hobotnica1
07. 09. 2026 10.18
Starši zatajili pri vzgoji, zdaj bi pa še odškodnino. Sram naj jih bo.
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0 0
Banion
07. 09. 2026 10.17
se je sodnikom zaradi vroćine skuhalo. Naslednjič ko bo pri nas prišlo do pravega nasilja bo pa pametovanje. Srednaj šla ni obvezna in ne vem zakaj se tu vmešava sodišče, nasilja je že tako preveč in niso potrebne še grožnje, če so neslane šale, še toliko manj. Saj vemo da potem ko ga dobijo vsak trdi da se je samo šalil in za šalo streljal
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0 0
MEDKO
07. 09. 2026 10.16
Ti starši si zaslužijo krepko prevzgojo
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+1
1 0
Hribovito2020
07. 09. 2026 10.16
Ma kam smo prišli
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0 0
Naiskreni
07. 09. 2026 10.07
Kakor vem srednja ni obvezna. Zakaj šola ne more izključiti kogarkoli, kadarkoli? Saj je nikomur ni potrebno biti tam. Če ne spada v povprečje, naj se pridruži oddelkom nadarjenih ali prizadetih. Normalen pač ni, ampak kopira vzorce staršev. Kaj bi pa eden od staršev rad razstrelil, je po mojem mnenju boljše vprašanje... 🤣
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+8
9 1
Cilka54
07. 09. 2026 10.06
A gospa Kržišnik tudi svoje otroke vzgaja in spodbuja k takšnim šalam? Morda bi lahko ZPKZje v bodoče preimenovali v Zavod za šaljivce in komike. Žalostno, kako globoko smo zabredli…
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+3
4 1
niktalop
07. 09. 2026 10.05
Srednja šola ni več obvezna zato lahko ravnatelj izključi dijaka ki grozi, moti pouk ali dela karkoli drugega v nasprotju s hišnim redom šole. Odločitev sodišča je smešna. Po sodnikovi logiki se mora najprej nekaj zgoditi da se lahko ukrepa. Kaj pa če bi dijak grožnje uresničil. Potem pa bi bili vsi krivi samo sodišče ne.
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+13
14 1
Hani Vajk
07. 09. 2026 10.03
Lopovi in ter-risti dobivajo odškodnine, nadomestila in socialne dodatke, žrtve pa strah in grožnje in nasilje. V državah kjer sta gospodarski in socialni napredek očitna, take ljudi preprosto odstranijo iz družbe. Tu pač to delajo, ker lahko. Me res zanima kaj bi morala šola narediti po mnenju "vrhovnega sodišča". Ignorirati? Kdo bi odgovarjal v primeru uresničitve grožnje? Vrhovno sodišče? Bo spet Golob skakal okoli in govoril kako to besedno obsoja? Morda bi mi tudi rabili kako AfD stranko.
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+3
4 1
Morgoth
07. 09. 2026 09.59
Zakaj je tako sodstvo? Googlajte "Kalergi plan" je pod slikami ena slika z 11 točkami. Ena od točk omenja tudi sodstvo.
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+1
1 0
royayers
07. 09. 2026 09.58
aha, starši se pripravljajo na tožbo. lepo. a kakšna vzgojna sinčku, pa ne?! že to, da mu pride kaj takšnega na pamet, je dokaz, da je ta sonček slabo vzgojen. zelo slabo.
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+12
12 0
Ivo V.
07. 09. 2026 09.58
Bravo sodstvo. Ko pa pride do dejanja, se pa sprašujemo kje so bile pristojen inštitucije. Če to ni banana republika. In kašen vzvod ima sedaj šola za discipliniranje učencev? Potem če nima vzvoda, potem tudi ne more imeti odgovornosti!
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+13
13 0
kiropraktik
07. 09. 2026 09.57
Adijo pamet!
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+10
11 1
Razsuti Tovor
07. 09. 2026 09.54
Torej, najprej mora nekaj konkretnega narediti, kot je recimo kakšen strelski pohod, potem se lahko skliče socialno službo in se z njim lepo pogovori. Jaz sem nekoč poučeval na srednji šoli, ali hodiš v šolo in se primerno obnašaš, ali pa ni treba in si poiščeš službo. Saj danes potrebujemo veliko gradbincev.
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+15
16 1
Beuelin
07. 09. 2026 09.54
Ni demokracija za ljudi, ki ne poznajo zdrave kmečke pameti.
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+9
9 0
eva_v_raju
07. 09. 2026 09.54
Koliko moških grozi svojim partnerkam jih zasledujejo, pretepejo in kontrolirajo, pa policija nič ne naredi. Otrok je bil v družbi torej je več otrok uključeno, se niso umaknili. Mislim, da ta zgodba ima več plati in več krivcev je bolj v efektu narejena skica in v igri kot zares. Za kazen se strinjam tudi obisk psihijatra socijalne selavke in policije, ampak izključitev iz šole ne, prej javna dela.
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-1
4 5
daiči
07. 09. 2026 09.57
Javna dela? Misls d ti bo mulc javna dela delu k ma doma tako potuho? A ti veš d če mu doma nebojo dal brce v rit nobenga izvn svojga doma nebo poslusu in spostoval.
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-1
2 3
eva_v_raju
07. 09. 2026 10.04
So se starši strinjali, da prizna krivdo, opravičil se je, razložil kaj je bilo, strinjala s prijavo policiji in kaznijo. Ko imaš enega, ki je samo kriv ostali pa so spodbujali to pa se deli krivda. Starši morajo stopiti na stran otroka, ko je nekaj preveč in njej je izključitev iz družbe in šole bila kaplja čez rob.
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-1
0 1
Bassettt
07. 09. 2026 10.18
Potem pa naj svojega otroka oz. dijaka najstnika opremijo s socialnimi in družbeno funkcionalnimi veščinami, ki jih več kot očitno nima in vsekakor ni resen za sredno šolo, ki ni obvezna osnovna šola! Vsi užaljeni in vsi žrtve - daleč od tega. Nj pridejo v srednjo šolo kot se spodobi in če želijo tam ostati
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0 0
dron
07. 09. 2026 09.54
Saj nam državo vodijo dokazani pravnomočno obsojeni kriminalci s predsednikom vlade na čelu in kaj se potem čudimo?
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+1
5 4
NotMe
07. 09. 2026 09.53
Tole bi pravzaprav zaslužilo en orenk protest vseh normalnih staršev pred sodiščem. A bo kaj?
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+11
12 1
PetindvajsetUR
07. 09. 2026 09.52
Po usesih mu jih nadevat, pa ga nadzorovat dolocen cas. Ce ima tame ideje,...ni glih diht v glavi. Starsi pa,....skoda besed.
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+8
8 0
Posteni
07. 09. 2026 09.52
Noo. To je ta pravna drzava. Torej.. sciti storilce pred zrtvami.. 🤮🤮🤮
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+14
14 0
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