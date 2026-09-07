Izključitev dijaka, ki naj bi grozil z napadom, je bila nezakonita

Po njihovih trditvah je bila namreč že sama skica oziroma njen obstoj objektivno nevarno dejanje. A upravno sodišče je konec oktobra 2024 odločilo, da je bila izključitev nezakonita. Revizijo šole so na vrhovnem sodišču zavrnili in potrdili ugotovitev upravnega sodišča, poroča Dnevnik .

Konec oktobra 2023 je dijak prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol med poukom in v družbi več sošolcev narisal skico oziroma nekakšen načrt, s katerim naj bi napovedal razstrelitev šole z bombami. Ravnateljica šole je anonimno prijavo o morebitni grožnji prejela tri mesece po nastanku skice, dijaka so začasno suspendirali, konec februarja 2024 pa ga je učiteljski zbor izključil iz šole.

Po ugotovitvah vrhovnega sodišča, ki jih je za časnik pojasnila najstnikova odvetnica Mina Kržišnik, je treba jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. "Za izključitev ne zadošča splošen strah, vznemirjenje ali abstraktna možnost, da bi neko dejanje lahko povzročilo škodljive posledice. Obstoj konkretne nevarnosti mora izhajati iz objektivno ugotovljenih in navzven zaznavnih okoliščin," je o ključni ugotovitvi vrhovnega sodišča dejala Kržišnik.

Po mnenju vrhovnih sodnikov je odločilna celovita presoja – upoštevati je treba naravo in vsebino ravnanja, način, čas in kraj dogodka, morebitni dostop do sredstev za izvedbo, izjave in ravnanja dijaka ter njegovo vedenje pred dogodkom in po njem. Nobena okoliščina sama po sebi ni nujno zadostna, v vsakem posameznem primeru mora biti nevarnost dejansko ugotovljena, ne zgolj hipotetična, navaja Dnevnik.

Po pisanju časnika je dijak sporno skico narisal v šali po pogovoru s sošolci. Ob tem so pojasnili, da je dijakova mama že vse od začetka poudarjala, da je njen sin storil napako, da je ravnateljica s klicem na Policijo ravnala prav ter da si je takrat petnajstletni sin zaslužil kazen, a vzgojno in dejanju primerno, ne pa pretirane.

Na vrhovnem sodišču so po navedbah odvetnice jasno povedali, da je fantovo ravnanje lahko zahtevalo ustrezen vzgojni odziv šole, ni pa izpolnjevalo zakonskih pogojev za najstrožjo sankcijo – izključitev.

Dijakova družina se pripravlja na vložitev odškodninskega zahtevka oziroma tožbo zoper šolo, še navaja časnik.