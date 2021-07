Vrhovno sodišče pozdravilo ugotovitve Evropske komisije o vladavini prava v Sloveniji

Dodali so, da tudi komisija v poročilu opozarja na vprašanje varovanja neodvisnosti sodnikov in odločbo ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da sta zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi protiustavna. Ne določata namreč ustreznega mehanizma, s katerim bi bilo mogoče preprečiti protiustavno poseganje v neodvisnost sodstva, s čimer omogočata nedopustne pritiske na delo sodnikov.

Iz poročila je poleg tega mogoče razbrati zaključek, da pravosodne institucije v naši državi (vključno z ustavnim sodiščem) ustrezno zagotavljajo vladavino prava, ne glede na odmike, ki se občasno dogajajo pri drugih dveh vejah oblasti, so zapisali na vrhovnem sodišču.

V zvezi z epidemijo covida-19 so v poročilu Evropske komisije izpostavljene možnosti za izboljšave pri uporabi elektronske komunikacije med sodišči in strankami v postopku. Hkrati poročilo na področju učinkovitosti sodstva zaznava rahel padec uspešnosti dela sodišč zaradi številnih omejitev, povezanih z epidemijo. Izziv še vedno ostajajo tudi postopki v zadevah gospodarskega in finančnega kriminala, medtem ko so bili postopki na področju pranja denarja v obravnavanem obdobju vendarle nekoliko krajši, so navedli.