Vrhovno sodišče pritrdilo krivdi zdravnikov zaradi nezakonitega izdajanja zdravniških spričeval

Okrožno sodišče v Kopru je zdravnike decembra 2023 spoznalo za krive in jih obsodilo na zaporno kazen, ki jo lahko odslužijo z družbeno koristnim delom, in denarno kazen. Senat višjega sodišča pa je maja 2024 po javni seji razglasil sodbo, s katero je kot neutemeljene zavrnil vse pritožbe obrambe, delno je ugodil le pritožbi tožilstva.

Trojica zdravnikov je bila obtožena zlorabe položaja in ponarejanja listin. Lovše naj bi med letoma 2008 in 2014 v nasprotju z zakonodajo v 2572 primerih prepustil opravljanje pregleda za pridobitev vozniškega dovoljenja soobtoženima. S tem naj bi Pešiću omogočil, da je nezakonito zaslužil nekaj več kot 44.000 evrov, Grosek Pšeničnik pa 26.000 evrov nezakonitega zaslužka. Sam naj bi nezakonito zaslužil slabih 10.000 evrov, je v obtožnico zapisalo državno tožilstvo.

Pešiću je zato kazen za posebne primere ponarejanja listin zvišalo za tri mesece, namesto 6000 bo moral plačati 8000 evrov denarne kazni, vrniti pa bo moral več kot 34.000 evrov nezakonitega zaslužka namesto 19.000. Enotna zaporna kazen po novem znaša leto in sedem mesecev. Pešić jo bo odslužil s 1150 urami dela v splošno korist.

Za Lovšeta je obveljalo leto in deset mesecev zaporne kazni zaradi zlorabe uradnega položaja, ki jo bo odslužil s 1330 urami družbeno koristnega dela. Po pritožbi tožilstva so višji sodniki izpustili očitek o ponarejanju poslovnih listin. Okrožno sodišče mu je predani za obe dejanji prisodilo dve leti enotne zaporne kazni. Vrniti bo moral višji znesek protipravne premoženjske koristi - nekaj manj kot 10.000 evrov.

Kazen, ki jo je senat okrožnega sodišča izrekel Marjani Grosek Pšeničnik, je ostala enaka. Leto in štiri mesece zapora zaradi posebnih primerov ponarejanja listin bo lahko odslužila z 970 urami v splošno korist. Višji sodniki so potrdili tudi približno 4000 evrov denarne kazni in vračilo 26.000 evrov nezakonitega zaslužka. Vsi trije zdravniki bodo morali k sodnim stroškom in sodnim taksam prišteti še po 1000 evrov sodne takse, ker so bili neuspešni z zahtevo za varstvo zakonitosti.