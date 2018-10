Vrhovno sodišče prizna tista sodišča, ki imajo njim všečne sodbe

Pred nekaj dnevi je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) dosodilo, da so bile Pro Plusu kršene pravice do poštenega sojenja. Še ena v nizu odločitev ESČP, kjer je slovensko sodstvo bilo podučeno, da pravo ni stvar preferenc, ampak strokovne odločitve.

Do leta 2017 je Slovenija nastopala pred ESČP 353-krat in bila neuspešna 329-krat, torej je sodišče 329-krat odločilo, da so osebam v Sloveniji na sodiščih bile kršene pravice. To pomeni, da so slovenska sodišča na ESČP neuspešna kar 93-odstotno. Ta statistika našo državo uvršča v sam vrh kršiteljev in ga delimo z Rusko, Turčijo, Moldavijo in podobnimi državami. ESČP je pred kratkim objavil sodbo, v kateri je sodišče ugotovilo kršitev 6. člena evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zagotavlja pravico do poštenega sojenja. Pro Plus je namreč v postopku sodnega nadzora nad odločitvijo AVK zahteval ustno obravnavo in zaslišanje prič, kar je Vrhovno sodišče zavrnilo. Ta pravica je bila Pro Plusu kršena v primeru, ko mu je AVK zaradi domnevnega oviranja preiskave naložila denarno kazen v višini 105.000 evrov.

ESČP FOTO: ESČP

Najvišje sodišče v državi je bilo ponovno podučeno in čas naj bi tekel naprej, sodišča bi se naučila, a to se ni zgodilo. Vrhovno sodišče je namreč zelo hitro po objavi sodbe izdalo sporočilo, da se s sodbo v osnovi ne strinja, ker naj ESČP ne bi vedel vsega."Čeprav bomo zadevo še dodatno proučili, pa ob prvem branju ugotavljamo, da odločitev ESČP s svojimi argumenti ne prepriča,"je bil samo en stavek v nizu rahlo presenetljivih izrekov enega najvišjih sodišč v državi. Vrhovno sodišče je, žal, s to objavo delovalo užaljeno. Strokovnjaki so bili do slovenskega sodstva že večkrat kritični in kot je povedal pravni strokovnjak Jurij Toplak, da "je škandalozno, da Vrhovno in Upravno sodišče še vedno ne izvajata obravnav. Zaupanje v sodstvo bo nastopilo šele, ko bo Vrhovno sodišče spoštovalo Evropsko konvencijo človekovih pravic. Ti sodniki kršijo pravice zavestno, saj je neverjetno, da osnov prava ne bi poznali." Sodba proti Pro Plusu ni bila edina, saj je do podobnega primera prišlo v zadevi Mirovni inštitut, kjer so sodniki odločili izključno na podlagi podatkov o spisu. V kolumni v Financah je bil še bolj oster izredni profesor za evropsko pravo Matej Avbelj, ki je nadaljeval iz primera Mirovni inštitut in napisal "Že druga obsodba v domala identični zadevi potrjuje, da ima slovensko sodstvo sistemsko težavo pri zagotavljanju poštenega sodnega postopka." Kakor nadaljuje Avbelj, gre tukaj za širši problem, ki se ne tiče samo sodnega postopka, ampak se s tem odpira praksa, da "nobenega sodišča, niti slovenskih, pa tudi ne evropskih, niso za suho zlato in jih ni treba jemati resno. Sodišča imajo pravico in dolžnost zavrniti sodbo, tudi evropskih sodišč, če ta "očitno in občutno znižuje raven človekovih pravic ... Iz vesolja je še največjemu pravnemu laiku povsem jasno razvidno, da ESČP tokrat ni zgrešil ničesar od tega." Pravica do poštenega sojenja ni in ne more spremeniti pravnega reda ali znižati raven človekovih pravic – ravno nasprotno.

Andraž Teršek