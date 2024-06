Vrhovno sodišče razveljavilo obsodilne sodbe v primeru Hypo banke

Vrhovno sodišče je po navedbah več virov ugodilo zahtevam za varstvo zakonitosti, ki jih je vložila obramba nekdanjega prvega moža banke Božidarja Špana , njegovega naslednika Antona Romiha , bivšega direktorja Hypo Leasinga Andreja Potočnika in nekdanjega zastopnika podjetja Hypo Alpe Adria Consultants Andreja Oblaka , poroča portal Necenzurirano in dodaja, da se bo tako četverica zelo verjetno dokončno rešila pred zaporom, saj bo po nekaterih podatkih zadeva zastarala leta 2026.

Obtožnica se nanaša na sporne nepremičninske posle iz let 2007 in 2008. Takrat naj bi podjetja, ki so jih nekdanji Hypovi vodilni ustanovili v davčnih oazah, na račun skupine Hypo pridobila več milijonov evrov premoženjske koristi.

Uradnih informacij o odločitvi na vrhovnem sodišču ne dajejo. Za Necenzurirano so v torek pojasnili, da o njej še niso obvestili vseh strank v postopku, zato je ne morejo komentirati.

Sodišče prve stopnje naj bi pri nekdanjih Hypovih vodilnih napako storilo pri zaslišanjih v predhodnem postopku in na glavni obravnavi. Nanje namreč ni vabilo vseh oseb, ki jim je želelo odvzeti premoženjsko korist, zato se o tem niso mogle izjasniti.

Da je zaradi tega prišlo do bistvene kršitve določb zakona, ki so vplivale na zakonitost in pravilnost sodbe, je že maja lani ugotovilo višje sodišče v Ljubljani. Toda takrat je razveljavilo le del sodbe, ki se je nanašal na odvzem premoženjske koristi. Sodišču prve stopnje je naložilo, naj ponovno izpelje sojenje, na glavno obravnavo pa povabi tudi podjetja, ki jim želi odvzeti skoraj tri milijone evrov domnevno nezakonito pridobljenih sredstev.

Obenem je potrdilo zaporno kazen za Špana, Romiha, Potočnika in Oblaka. Ti so zato pravico iskali na vrhovnem sodišču, ki je zdaj presodilo, da je zaradi procesnih napak treba ponovno izpeljati celotno sojenje. Zaslišanja zastopnikov podjetij, ki so pridobila premoženjsko korist, naj bi bila namreč po oceni vrhovnega sodišča pomembna tudi za odločanje o krivdi obsojene četverice. V aferi Hypo sta sicer trenutno odprta še najmanj dva druga kazenska postopka.