Vrhovno sodišče tarča kibernetske grožnje

Centralno državno informacijsko-komunikacijsko omrežje (HKOM) povezuje več kot tisoč povezanih subjektov, med katerimi je tudi večina ministrstev in organov v sestavi. Zagotavlja dostope do in povezave med več sto storitvami različnih organov. Prek HKOM se med seboj in v svet povezuje tudi kakih 15.000 uporabnikov centraliziranih organov. Storitve, ki jih nudijo povezani organi, dnevno uporabljajo tako državljani in podjetja, kot drugi organi javne uprave. HKOM in centralizirane storitve upravlja ministrstvo za digitalno preobrazbo, pojasnjujejo na dotičnem ministrstvu.