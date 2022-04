Vrhovno sodišče ugodilo pritožbam Liste Borisa Popoviča

Vrhovno sodišče je pritožbi Liste Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo ugodilo tudi v primeru zavrnjene kandidature v volilni enoti Ptuj. Listo so namreč pred tem zavrnili že v volilni enoti Ljubljana – Center, a je vrhovno sodišče pritožbi tudi v tem primeru ugodilo. Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo je po Popovičevih besedah nova sredinska stranka v političnem prostoru, ki zna in zmore uresničiti povezovalni program "s ciljem učinkovite pravne in demokratične države, kjer bo lahko vsak posameznik uresničil svoje talente, vizije in sanje o lastni prihodnosti".

icon-expand Boris Popovič FOTO: Aljoša Kravanja Čeprav so na preteklih volitvah kandidatne liste zavračali predvsem zaradi premajhnega števila ženskih kandidatk, tokratni primer ni prvi, ko lista ni izpolnjevala tega zakonskega pogoja zaradi premalo moških kandidatov. To se je zgodilo pred štirimi leti, ko je bila v eni od volilnih enot zavrnjena lista Demokratične stranke dela. V volilni enoti Ptuj so Listi Borisa Popoviča zavrnili kandidaturo, ker ni izpolnjevala zakonsko predpisane 35-odstotne spolne kvote. Na listi je bilo namreč premalo moških kandidatov. Po Popovičevem mnenju je šlo pri zavrnitvi njihove liste za nesporazum, zato so se na odločbo volilne komisije pritožili na vrhovno sodišče. Senat vrhovnega sodišča je nato v četrtek pritožbi ugodil. Listo Borisa Popoviča so sicer sprva zavrnili tudi v volilni enoti Ljubljana – Center. Kot je ob predstavitvi programa liste pojasnil Popovič, je bil razlog neujemanje notranjih aktov stranke, a so vrhovni sodniki po njihovi pritožbi ugotovili, da v resnici ni tako, in zadevo vrnili volilni komisiji v ponovno odločanje, ki je nato prvotno odločitev spremenila. Kot je v odločbi zapisalo vrhovno sodišče, se lista kandidatov potrdi v celoti. V volilni enoti Ljubljana – Center bo kandidiral Rok Bohinc. PREBERI ŠE Lista Borisa Popoviča s programom za digitalizacijo Slovenije in posodobitev gospodarstva Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo se sicer v svojem programu med drugim zavzema za digitalizacijo Slovenije, "vrnitev demokracije" in posodobitev gospodarstva. Kot je na novinarski konferenci prejšnji teden izpostavil prvak liste, so prepričani tudi, da Slovenija potrebuje resno zdravstveno, šolsko, finančno in pokojninsko reformo.