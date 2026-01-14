Naslovnica
Slovenija

Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela Šutarjevega zakona

Ljubljana, 14. 01. 2026 17.45 pred 46 minutami 2 min branja 6

Avtor:
K.H. STA
Sodišče

Vrhovno sodišče je na ustavno sodišče poslalo zahtevo za ustavno presojo dela Šutarjevega zakona. Gre za določbe, s katerimi so posegli v zakon o kazenskem postopku in omogočili podaljšanje pripora z dveh na največ tri leta. Zahteva je povezana s sojenjem v primeru smrti otroka, ki je umrl v razgretem avtomobilu.

Na vrhovnem sodišču menijo, da so nove določbe zakona o kazenskem postopku lahko v neskladju s tremi členi ustave, ki zagotavljajo pravico do pravnega varstva, domnevo nedolžnosti in opredeljujejo pristojnost vrhovnega sodišča.

V ustavno presojo tako pošiljajo 5., 6. in 7. člen Šutarjevega zakona, s katerimi je zakonodajalec spremenil več členov zakona o kazenskem postopku in med drugim določil, da se lahko v postopkih za kaznivo dejanje, za katero je po zakonu predpisana kazen zapora osem ali več let, pripor podaljša za največ eno leto tako, tako da lahko traja največ tri leta. Zakon o kazenskem postopku sicer določa, da lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ dve leti. Če v tem roku obtožencu ni izrečena obsodilna sodba, pa se pripor odpravi in se obtoženec izpusti, razen če vrhovno sodišče odloči drugače.

Kot so danes za STA navedli na vrhovnem sodišču, so se za zahtevo na oceno ustavnosti odločili v zadevi, v kateri je bil podan predlog za podaljšanje pripora po Šutarjevem zakonu, torej z dveh na tri leta.

Preberi še Obtoženima smrti malčka odpravljen pripor

Potrdili so tudi, da je primer povezan s sojenjem v primeru smrti otroka, ki je umrl v razgretem avtomobilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu. Časnik Večer je decembra poročal, da je sodišče v tej zadevi odpravilo pripor obdolženima, saj sta od vložitve obtožnice minili dve leti. Tožilec je sicer predlagal, da se obtoženima pripor podaljša še za eno leto in se pri tem skliceval na Šutarjev zakon, a vrhovno sodišče po tedanjem poročanju Večera, ki se je skliceval na neuradne informacije, predlogu tožilca ni sledilo, je navajal časnik. Vrhovno sodišče je danes za STA navedlo, da je postopek prekinilo in se torej obrnilo na ustavno sodišče.

vrhovno sodišče ustavna presoja šutarjev zakon

Število okužb z gripo pada, cepljenje še vedno smiselno

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
14. 01. 2026 18.37
Če šutarjev zakon ne bo veljal tudi za bele Rome janšiste,je res neustaven
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
14. 01. 2026 18.27
Vsa golobistična zakonodaja je neustavna. Šutarjev zakon ni namenjen "romunski" problematiki. A je to bolj sprejemljivo modi?
Odgovori
+1
1 0
natas999
14. 01. 2026 18.27
ta zakon je en 💩vredn
Odgovori
+1
1 0
proofreader
14. 01. 2026 18.04
V parlamentu so Svobodnjaki spet sprejemali neustavne zakone? Noro. Pa pravnico imajo za šefico.
Odgovori
+12
12 0
EU Dig. Cenzura
14. 01. 2026 18.04
Pa sej to smo ze vedli. Tocno to sem pisal predno so ga sprejemali. In sedaj ga bodo se razveljavili! Ali ne vidite ljudje da se jik gre samo za stolcke, tudi jansi in vse ostalim!!! VSI SO ISTI!!!!!
Odgovori
+6
6 0
March
14. 01. 2026 18.04
Seveda so v neskladju...ne more kar en bizgec spreminjati tako močne in pomembne zakone, kar bi državi moralo biti jasno že pred to sramoto. Poimenovanje zakona pa kaže na nezrelost in odvisnost od socialnih omrežij....zamenjajte službo, če je jasno, da vam je prevelik zalogaj!
Odgovori
+5
5 0
jaz77
14. 01. 2026 18.00
a je sodišče obsodilo že koga? Dve leti pa ni obsodbe v primeru ko je zadrogirana mama pustila otroka v avtu???
Odgovori
+8
8 0
