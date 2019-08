Vrhovno sodišče zavrnilo Jankovićev predlog za revizijo postopka v zadevi KPK

Kot so spomnili pri KPK, so zaključne ugotovitve v zadevi nadzora nad premoženjskim stanjem ljubljanskega župana Jankovića, ki so jih izdelali v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, javno objavili 27. novembra 2015. Nato je 5. januarja 2018 upravno sodišče s sodbo ugotovilo, da je komisija v ponovljenem postopku postopala pravilno in zakonito. Sodišče je potrdilo, da so bile v postopku spoštovane vse zahtevane postopkovne določbe že omenjenega zakona, ki pomenijo izpeljavo načela varstva pravic strank in varstva javne koristi, kot jih določa 7. člen zakona o splošnem upravnem postopku, ter načela zaslišanje stranke iz devetega člena istega zakona v povezavi z 22. členom ustave RS (enako varstvo pravic).

Po presoji sodišča z izdelavo in objavo omenjenih zaključnih ugotovitev komisije ni bilo poseženo v ustavno pravico Jankovića do domneve nedolžnosti (27. člen ustave) kakor tudi ne v druge ustavne pravice, katerih kršitev je uveljavljal s tožbo.

Janković je zoper omenjeno sodbo upravnega sodišča vložil pritožbo in podal predlog za revizijo postopka, ki pa jo je vrhovno sodišče 3. julija zavrnilo.