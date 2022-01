Vrhovno sodišče zavrnilo predlog za prenos krajevne pristojnosti s celjskega sodišča

Kazenski postopek zoper Janeza Janšo na Okrožnem sodišču v Celju poteka na podlagi zasebnih tožb novinark Radiotelevizije Slovenija Evgenije Carl in Mojce Šetinc Pašek, ki Janši očitata razžalitev z zapisom v tvitu iz marca 2016, v katerem je Janša med drugim zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.".

Ponovljeno sojenje Janši se je na celjskem okrožnem sodišču začelo 1. junija lani, potem ko je celjsko višje sodišče leta 2019 razveljavilo sodbo okrožnega sodišča, ki je Janši zaradi razžalitve izreklo pogojno zaporno kazen.