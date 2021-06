Vrhovno sodišče zavrnilo Šiškovo zahtevo za varstvo zakonitosti

Senat Vrhovnega sodišča, ki so ga sestavljali Branko Masleša kot predsednik ter Primož Gorkič , Barbara Zobec , Kristina Ožbolt in Marjeta Švab Širok , je zavrnil argumente iz obeh zahtev za varstvo zakonitosti, s katerima sta obsojenec Andrej Šiško in njegova zagovornica Lucija Šikovec Ušaj izpodbijala pravnomočno sodbo v tej zadevi.

Drugič, kaznivo dejanje spada med t. i. verbalne delikte, zaradi česar je treba izhajati iz ustavno določenih pogojev, pod katerim so posegi v svobodo političnega izražanja zaradi varstva države sploh dopustni. "Senat Vrhovnega sodišča je ocenil, da sta sodišči prve in druge stopnje v izpodbijani sodbi pravilno presodili, da je obsojenec v svoja sporočila vključil vse, kar se zahteva, da v njih prepoznamo ravnanje z znaki dejanja organizacije oboroženega upora," so zapisali v senatu in dodali, da sta sodišči ob tem sledili merilom, ki jih je za posege v svobodo izražanja zaradi varstva države oblikovalo Evropsko sodišče za človekove pravice.

"Kot tretje izhodišče pri presoji, ali so znaki kaznivega dejanja podani, pa je treba upoštevati ne le učinke na politično delovanje storilca, ampak tudi učinke na politično delovanje vseh, ki sodelujejo pri upravljanju javnih zadev," še menijo na Vrhovnem sodišču.

Po njihovih besedah mora kazenskopravni poseg v svobodo političnega izražanja biti vsebinsko jasno zamejen na tisti del izražanja, ki presega meje dopustnega političnega delovanja, pri čemer posameznika ni dopustno trajno ali celovito izključiti iz političnega življenja. Takšno omejevanje bi pomenilo udejanjanje prav tiste nevarnosti za temelje ustavnega reda, zaradi katerih je kazenskopravni poseg sploh določen. Enako pomemben dejavnik je (pričakovani) učinek na politično delovanje drugih ljudi. Kaznovalnopravno omejevanje svobode političnega govora mora zato iskati občutljivo mejo med varstvom svobode političnega govora in posegom, ki bi se - zaradi zastraševalnega učinka (chilling effect) - sprevrgel v lastno nasprotje.

Odločitev sicer ni bila sprejeta soglasno. V odklonilnem ločenem mnenju je sodnica Barbara Zobec zapisala, da "ravnanje obsojenega ne izpolnjuje elementov kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve".