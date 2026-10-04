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Slovenija

Vrhunec evropskega prvenstva, zaradi dirke tudi številne zapore

Ljubljana, 04. 10. 2026 09.25 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.P.
Zapore zaradi EP v kolesarstvu

Danes bo na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki ga letos gosti Slovenija, najbolj pričakovana dirka prvenstva. A še pred športnim vrhuncem organizatorji opozarjajo na prometne omejitve: med 8. in 19. uro bo popolnoma zaprt zaključni krog na relaciji Šenčur–Olševek–Preddvor–Možjanca–Cerklje na Gorenjskem–Šenčur.

Zaradi popoldanske cestne dirke moških elite bo Policija med 12.00 in 14.30 izvajala kratkotrajne zapore na relaciji Ljubljana–Medvode–Škofja Loka–Kranj–Smlednik–Vodice–Mengeš–Radomlje–Kamnik–Komenda–Cerklje na Gorenjskem. Posamezna zapora bo zaradi prehoda kolesarske karavane trajala predvidoma do 30 minut.

V Šenčurju in okolici zaradi ureditve ciljnega prostora in spremljevalnega programa že veljajo tudi dalj časa trajajoče prometne omejitve. Do 9. oktobra sta zaprta cesta Visoko–Šenčur oziroma Pipanova cesta na območju ciljnega prostora ter Pipanova cesta od centra Šenčurja do Visokega. Do 7. oktobra je zaprta Velesovska cesta od križišča s Pipanovo cesto do odcepa za Sajovčevo naselje, promet je omejen tudi na območju navijaške cone od centra Šenčurja do križišča z Velesovsko cesto.

Poseben enosmerni prometni režim do 9. oktobra velja na Weingerlovi ulici, do 7. oktobra pa je zaprta tudi cesta Tupaliče–Možjanca–Štefanja Gora–Grad. Organizatorji obiskovalcem in drugim udeležencem v prometu svetujejo, naj pot načrtujejo vnaprej ter upoštevajo prometno signalizacijo in navodila pristojnih služb.

Zapore zaradi EP v kolesarstvu
Zapore zaradi EP v kolesarstvu
FOTO: Road Slovenia 2026

Podrobne informacije o zaporah, dostopih in parkiriščih so objavljene na uradni spletni strani prvenstva v rubriki Zapore in parkirišča.

Roglič na čelu slovenske osmerice

Športni vrhunec dneva bo cestna dirka moških elite, ki se bo ob 12.30 začela na Kongresnem trgu v Ljubljani. Slovenija v dirko vstopa kot branilka evropskega naslova, potem ko je lani v Franciji zmagal Tadej Pogačar. Tokrat bo slovensko osmerico pred domačimi navijači vodil Primož Roglič.

Za Slovenijo bodo nastopili Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Jakob Omrzel, Roglič in Jan Tratnik. Med največjimi tekmeci slovenske reprezentance bo Belgijec Remco Evenepoel.

Kolesarje čaka 196 kilometrov dolga preizkušnja. Po zaprti vožnji skozi središče Ljubljane bo karavana nadaljevala proti Gorenjski skozi Medvode in Škofjo Loko ter mimo Kranja, nato pa prek Kamnika, Komende in Cerkelj prišla do Šenčurja. V zaključku bodo kolesarje čakali zahtevni krogi z vzponom na Možjanco.

Dirka bo posebna tudi za Luko Mezgeca, ki bo po 14 sezonah v profesionalnem kolesarstvu prav na domačem evropskem prvenstvu odpeljal zadnjo dirko svoje kariere. Slovenska moška članska reprezentanca bo danes prvič nastopila tudi v novih reprezentančnih dresih.

Dopoldne na cestah še mladinke

Tekmovalni dan se bo sicer začel že ob 9. uri v Šenčurju, kjer bo start cestne dirke mladink. Kolesarke čaka 66,3 kilometra oziroma trije krogi po 22,1 kilometra, start in cilj pa bosta v Šenčurju.

Slovenijo bo zastopala šesterica kolesark: Rebeka Gonza, Hana Jeromel, Lara Mehle, Lina Mehle, Pina Šiler in Eva Terpin. Evropski naslov je lani v francoskem Drôme-Ardèche osvojila Španka Paula Ostiz Taco.

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KOMENTARJI2

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hanzll
04. 10. 2026 10.45
jou ste sitni že z temi zaporami. nobenmu se svet nebo podru če bo 15minut počakal nekje. lahko je vesel da bo v živo vidu najboljše kolesarje. tut ni vsak dan priložnost za to
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+1
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patriot11
04. 10. 2026 10.39
Ni prijetno biti domačin ob trasi dirke.
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