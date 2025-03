Vrhunec kampanje: kako zapravljiv je rektor Univerze v Ljubljani?

Na vrhuncu volilne kampanje pa je portal N1 na Univerzi v Ljubljani preverjal informacije o domnevni zapravljivosti rektorja Gregorja Majdiča in njegovega kabineta. Na univerzi so jim zahtevo za dostop do informacij javnega značaja glede stroškov kabineta zavrnili, razkrili so le podatke o reprezentanci in njegovih službenih poteh. Teh je bilo, kar se tiče tujine, od nastopa mandata oktobra 2021, 54. Od tega je bilo deset enodnevnih univerze v Gradcu, Zagrebu, Benetkah in drugih bližnjih krajih, 42 od 54 pa je bilo namenjenih sestankom ali skupščinam združenj, katerih članica je UL, poroča portal. Majdič na to odgovarja, da vse skupaj "lahko sliši veliko, lahko pa tudi malo," ter dodaja, da je šlo za potovanja s konkretnimi nameni ter da je univerza vključena v številne mednarodne zveze.

Med drugim je rektor univerze potoval v ZDA, na Kitajsko, Japonsko, v Južno Afriko, Maroko in Ruando. Na poti na Forum znanosti in tehnologije v Kjoto ga je spremljala tudi žena, ki pa si je stroške v celoti krila sama, so na univerzi potrdili za portal. Preverjali so tudi, ali ga je kdo od družinskih članov spremljal na poti v Južno Afriko. Čeprav je bil tam na dopust teden dni pred začetkom uradne poti, so odgovorili, da je na službeno pot odšel kot na večino poti - sam in brez delegacije.

Stroški njegovih potovanj v celotnem mandatu so znašali 67.666,86 evra, evropsko univerzitetno združenje EUTOPIA je od krilo 16.262,74 evra stroškov, tako da so stroški univerze za potovanja rektorja znašali 42.496,26 evra.

Kakšni pa so stroški za reprezentanco oz. pogostitve in podobne dogodke v času aktualnega in prejšnjega rektorja Igorja Papiča? Majdičevi stroški so bili večji. Medtem ko so v prvem letu Papiča zapravili 7921 evrov, v drugem pa 7855 evrov, so bili prvo leto Majdiča 8784 evrov, naslednje leto, 2023, pa 16.561 evrov. V letu 2024 so znašali 12.830 evrov. Majdič pravi, da so stroški res reprezentance res nekoliko višji kot so bili pred epidemijo, vendar, da je to povezano tudi s splošno rastjo cen.

Po informacijah portala, naj bi bili finančni načrti rektorjevega kabineta v letih 2021 in 2022 preseženi za skoraj sto odstotkov. Podano zahtevo za dostop do informacij javnega značaja o načrtovanih in realiziranih stroških rektorjevega kabineta, pa so na univerzi oz. v njeni pravni službi zavrnili z obrazložitvijo, da bi razkritje internih dokumentov oz. podatkov "povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa".

Iz dostopnih podatkov na portalu Erar, je denimo celotna Univerza v Ljubljani, gre sicer za veliko institucijo s 26 članicami, od oktobra 2021 za storitve revizijskih hiš plačala več kot 600.000 evrov, za odvetnike več kot 328.000 evrov. Univerza je šla tudi v temeljito spletno prenovo v začetku letošnjega leta. Prenovili so spletno stran univerze in celostno grafično podobo, za kar so iz javno dostopnih podatkov porabili več kot 100 tisoč evrov.

Majdič pravi, da se sicer dobro z razume z obema protikandidatkama. "Bi si pa želel, da politika ne prodira na univerzo, univerza mora biti nevtralna," je dejal.

Univerza: Poslujemo transparentno in ne skrivamo podatkov o porabi

V odzivu univerze so zapisali, da sami zagovarjajo najvišja načela preglednosti in etičnosti poslovanja. "Zato vsako leto transparentno objavimo program dela, vključno s finančnim načrtom, in poslovna poročila, vključno z računovodskim poročilom."

Pojasnili so tudi, zakaj so zahtevo novinarjev zavrnili. "Prvič zato, ker je načrtovanje in realizacija stroškov namenjeno internemu vodenju financ in odločanju in je izdelano zaradi notranjih potreb delovanja organa. In drugič zato, ker podatki po letih niso primerljivi zaradi spreminjanja organizacijske strukture zajemanja stroškov po posameznih stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, ki je posledica uvedbe novega informacijskega sistema na celotni UL."

Ob tem so poudarili, da so "finančni načrti interni dokumenti posameznih služb, natančnost načrtovanja pa je odvisna od natančnosti osebe, ki vodi posamezno službo in je zadolžena tako za pripravo načrta kot potrjevanje računov". Oseba, ki je kabinet rektorja vodila v letu 2022, ni več zaposlena na Univerzi v Ljubljani, so še zapisali v odzivu.