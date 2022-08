Vrhunec poletne sezone in gneča na cestah: hotelirji zadovoljni, gostinci tarnajo

Gneče na cestah, ki peljejo proti morju in mejnim prehodom s Hrvaško. Gneča v hotelih in gneča na plaži. Vse to kaže, da smo vstopili v turistično najbolj obremenjen konec tedna letošnje sezone.

"To pomeni, da so kapacitete polno zasedene, sem ter tja se v kakšnem terminu najde kakšna soba," pripoveduje Marcel Bešter iz Hotelov Eurotas. "Zdaj je res tisti najlepši čas v sezoni," dodaja Sašo Ambrož iz restavracije Marina Portorož.

Turisti pa, tako kot zadnji dve leti – domači. Pa tudi vse več tujcev, med epidemijo jih ni bilo veliko.

"Nekako 75 odstotkov gostov, ki nočijo v naši občini, prihaja iz tujine, s tem da je letos prevladujoč nemško govoreči gost. In pa, kot je bil trend v zadnjih letih, precej madžarskih, čeških in slovaških gostov," pojasnjuje Aleksander Valentin, direktor Turističnega združenja Portorož.

Pozna se, da ni več turističnih bonov, struktura gostov je letos nekoliko drugačna, tudi potrošnja. "Pozna se mogoče v tem, da je število ljudi malo manjše, drugačne navade, drugačno obnašanje, drugačne kupne moči, drugačni trendi," še dodaja Bešter.

Turistična sezona je precej podobna tisti leta 2019, torej pred epidemijo. A če so hotelirji s tem zadovoljni, pa nekateri gostinci nekoliko manj. Ambrož pravi, da sami sicer delajo dobro, a da razume nekatere kolege iz branže. "Je najbrž treba vložiti več truda, kot smo bili vajeni, v samopromocijo, v samo seznanitev ljudi z našo ponudbo, po drugi strani pa smo tukaj gostinci prvi, ki moramo nekaj narediti na tej ponudbi."

Lokalno, domače in sveže, to je tisto, po čemer je največ povpraševanja in za kar so gostje tudi pripravljeni seči globoko v žep.