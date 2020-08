Vrhunec prvega vročinskega vala. Na Goriškem izmerili kar 38 stopinj Celzija

Če se je lani ob tem času z deževno ohladitvijo končal že tretji vročinski val in smo pred dvema tednoma ugibali, ali bo letošnje poletje po dolgem času prvo brez vročinskega vala, pa nam je današnji dan dokazal nasprotno. V Novi Gorici na ulicah skoraj ni bilo žive duše. A nekateri so kljub vročini, ki je ob treh popoldne dosegla kar 38 stopinj Celzija, morali delati.

V barih so se pod maskami tako potili tudi številni natakarji, ki pravijo, da je čez dan zaradi vročine občutno manj gostov. Kljub vodni pari, ki prši na goste, le ti sredi dneva redko sedejo. "Zvečer pa Gorica spet oživi," pravi ena od natakaric.

A do večera je nekako treba preživeti. Kdor se ne hladi notri, pod klimo, svoj košček sence poišče ob vodi. In čeprav je tako vroče, da se avto v zgolj desetih minutah na soncu ogreje na 42 stopinj, nekateri pod tem istim soncem mirno poležavajo. Zaradi vročine pa so se ogrele tudi vode. Morje v Kopru ima že 28 stopinj Celzija, Blejsko in Bohinjsko jezero pa 25.