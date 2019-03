V Cerknici so že na debeli četrtek oblast prevzeli Butalci, vrhunec dogajanja pa bo današnji pustni karneval, ki se vselej začne "točno okoli 12.32 ure". Tam bodo vse znamenite cerkniške maske od coprnice Uršule s Slivnice do zmaja Jezerkota iz Cerkniškega jezera.

Osrednji dogodek že od sobote trajajočega 59. Kurentovanja na Ptuju bo prav današnja mednarodna povorka, na kateri prireditelji pričakujejo več deset tisoč obiskovalcev, udeležil pa se je bo tudi predsednik republike Borut Pahor , ki je častni pokrovitelj letošnjega Kurentovanja. Ptujske ulice in trge bo po letos zaradi prenove mestne tržnice nekoliko spremenjeni trasi preplavila večtisočglava množica pustnih mask in tradicionalnih likov. Za prav posebno vzdušje poskrbijo izvirne karnevalske skupine iz Slovenije in tujine ter številni satirični liki, glavne zvezde pa bodo seveda kurenti.

Pustna nedelja je tudi tokrat rezervirana za nekatere največje in najbolj tradicionalne povorke, ki pomenijo vrhunec pustnih norčij pred pustnim torkom in dokončnim pokopom pusta.

V okviru 11. Istrskega karnevala bo povorka in rajanje danes potekalo v Portorožu in Ankaranu, na Koroškem pa bo pustni karneval danes v Slovenj Gradcu. Največje pustovanje na Dolenjskem prirejajo v Kostanjevici na Krki. V sklopu tradicionalne Šelmarije bodo danes oklicali kurenta in priredili veliko pustno povorko.

Pustarji z željami za dobro letino obiščejo okoliške vasi oz. okoli dvesto domačij. Ustavijo se v vsaki hiši – razen v tisti, kjer je bila v preteklem letu (od pusta do pusta) smrt v družini. Prvi se skozi vas "zakadijo" etnološko najstarejši pustni liki, pustarji. Oblečeni so v živopisne obleke, s trakovi ozaljšani od vratu do peta. Obraze si namažejo s sajami. Opasani so z velikimi in težkimi zvonci. Na glavah imajo velike klobuke, bogato okrašene s papirnatimi cvetovi. Najznačilnejše za pustarje so zložljive lesene škarje oziroma klešče, ki jih raztegnejo tudi več metrov daleč.

V ženitovanjski procesiji je eden najbolj pomembnih likov klobasonar. S košem sledi svatom, gospodinja pa mu vanj natrpa domače dobrote. Ker so to največkrat klobase in jajca, je ta lik postal "klobasonar".

Sprevod se začne ob 8. uri in traja do približno 18. ure. Najmlajši, ki se ga je včeraj udeležil, je bil star štiri leta.