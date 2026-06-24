Vrhunec slovesnosti v čast 35-letnici samostojnosti

Državna proslava se bo na trgu pred parlamentarnim poslopjem začela ob 21.15, prireditveni prostor bo zasnovan kot sodoben večambientalni oder, ki bo gledalcem omogočil celovito doživetje zgodbe o nastajanju slovenske države, napovedujejo organizatorji.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapola tudi slovenska zastava.

Slavnostnima nagovoroma predsednice republike Nataše Pirc Musar in predsednika vlade Janeza Janše bo sledil kulturno-umetniško program, ki bo "skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi". Na proslavi bodo nastopili slovenski umetniki različnih generacij, pod scenarij se podpisuje Igor Pirkovič, pod režijo pa Roman Končar. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav Slovenske vojske, Policije ter veteranskih in domoljubnih društev, Policijski orkester in Garda Slovenske vojske. Pri tem se je tokrat znova zapletlo pri vabljenju veteranskih organizacij, po polemičnih odzivih pa je protokol RS navodila o praporih umaknil, tako je pričakovati udeležbo večine praporščakov.

Še pred osrednjo državno proslavo se je danes zvrstilo več slovesnosti v spomin na 35 let osamosvojitve. Na slavnostnih sejah sta sestala tako DZ kot DS.

Pirc Musarjeva sprejela veterane in svojce padlih v vojni za Slovenijo

Predsednica republike Pirc Musarjeva je pred dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo.

Predsednica republike je v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. FOTO: Bobo

Predsednica republike je v nagovoru izrazila iskreno hvaležnost, globoko spoštovanje in poklon vsem, ki so prispevali k rojstvu naše države. "Hvala za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo, ki bodo trajno zapisana v slovenskem zgodovinskem spominu. Naša skupna dolžnost je, da ohranjamo večni spomin na ta prelomni čas naše državnosti in na izjemne ljudi, ki so s svojo odločnostjo, predanostjo in žrtvami omogočili nastanek samostojne Slovenije," je povedala. Dejala je, da smo pred 35 leti stopili na samostojno pot ter zadihali kot svoboden in suveren narod. "K temu so vodili številni mejniki, ki so jih oblikovali izjemni posamezniki z intelektualnega, kulturnega, političnega, diplomatskega, medijskega in vojaškega področja ter neomajna moč in enotnost slovenskega naroda," je dodala.

Tudi sicer po vsej državi v teh dneh potekajo številne slovesnosti v počastitev dneva državnosti, včeraj je v ljubljanski stolnici med drugim potekala maša za domovino, ki so jo darovali slovenski škofje.

Spomnila je na velik zanos in vznemirjenje ob razglasitvi izidov plebiscita ter sprejetja deklaracije o neodvisnosti in temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, s čimer je uradno postala neodvisna država. Samostojna, neodvisna, suverena in demokratična Slovenija je nastala zaradi enotnosti in odločenosti ljudi, ki so ne glede na tveganja vsak po svoje izražali in podpirali skupni cilj za varovanje naše državnosti. "Med tistimi, ki so v prelomnih trenutkih prevzeli odgovornost, so bili pripadnice in pripadniki Teritorialne obrambe, organov za notranje zadeve in milice ter različnih struktur civilne obrambe in družbe. Bili so mame in očetje, hčere in sinovi, sestre in bratje, vnukinje in vnuki, prijateljice in prijatelji, ki so dolžnost do domovine postavili pred lastno varnost, osebne želje in življenjske načrte," je spomnila. Dodala je, da so jih vodili pogum, predanost in globoka vera v pravico slovenskega naroda, da sam odloča o svoji prihodnosti. Prav zaradi njihove neomajne predanosti in požrtvovalnosti pa danes živimo v svobodni državi, ki jo gradimo na temeljih demokracije, vladavine prava, znanja in predvsem odgovornosti, meni.

Predsednica Zveze društev General Maister Lučka Lazarev Šerbec je v izjavi za medije dejala, da dogodki izpred 35 let niso bili prijetni, prisoten je bil tudi strah, kaj se bo zgodilo. "Danes smo pa lahko zelo ponosni, da živimo v takšni lepi državi Sloveniji, verjetno se malo premalo zavedamo, kako je lepa," je povedala. Ob prazniku pa si želi, da bi se Slovenija razvijala, da bi bil mir in da bi vsi imeli možnost najti službe. "Da bi znali živeti drug z drugim, sklepati določene kompromise, da bi bili odnosi med ljudmi spoštljivi, solidarni, empatični in da bi pomagali drug drugemu," je poudarila. Sprejema so se udeležili tudi predsednik vlade Janez Janša, predsednik DZ Zoran Stevanović, predsednik DS Marko Lotrič, minister za notranje zadeve Franci Matoz in minister za obrambo Valentin Hajdinjak.

Lotrič: Dan državnosti opomin, da je najzahtevnejše naloge možno uresničiti ob jasni viziji in prevzemu odgovornosti

Predsednik DS Marko Lotrič je na slavnostni seji pred dnevom državnosti spomnil na zahtevno pot do lastne države. Bila je rezultat večletnih prizadevanj, "zato ostaja opomin, da je mogoče tudi najzahtevnejše naloge uresničiti, kadar obstajata jasna vizija in pripravljenost prevzeti odgovornost za prihodnost naroda". Izpostavil je tudi pomen DS.

Marko Lotrič FOTO: Bobo