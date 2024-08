Vrhunec turistične sezone, Obala pokala po šivih

To je tisti čas v letu, ko število turistov v občini Piran doseže oziroma celo preseže število lokalnega prebivalstva. Počitnikarji, dnevni gostje, vikendaši. Teh je danes prek 15.000 in to se pozna na vsakem koraku. "Res je, smo na vrhuncu, trenutno tri četrtine tujih gostov, med njimi je letos največ Nemcev in Madžarov," pravi Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož. Sledijo Avstrijci, Čehi, šele nato Italijani, ki so bili dolga leta tradicionalno najštevilčnejši gostje. Sedaj je struktura precej bolj raznolika.

Hoteli so te dni skoraj polno zasedeni, cena nočitve pa se giblje od 200 pa vse do 700 evrov za sobo v najbolj prestižnih namestitvah. "Dobiti prazno sobo v tem času je skoraj nemogoče. Pa to ne velja samo za naš hotel, ampak za celo destinacijo," razlaga Željko Stašević, generalni direktor hotela Kempinski Palace Portorož.

Vse pomembnejši pa so za destinacijo tudi slovenski gostje. Morda se vračajo tudi zaradi že pregovorno visokih cen pri naših južnih sosedih. "Morda je tudi tukaj vpliv naših sosedov, ki so malo šli čez neke razumne cene in ljudje nekoliko začenjajo, vsaj pri nas, ki imamo večino slovenskih gostov, zaupati nekemu domačemu okolju," meni Sašo Ambrož iz restavracije Marina Portorož.

In kaj počnejo v Portorožu in Piranu na vrhuncu sezone? V teh vročih dneh je seveda glavna aktivnost kopanje v sicer ne tako zelo osvežujočem, a precej čistem morju. Tudi rekreacija je bolj kot ne povezana z morjem. Plavanje in supanje. Veliko turistov pa se odloči tudi za izlete s turističnimi ladjicami.