Vrhunec vročinskega vala: Ob temperaturah nad 35 stopinj nas tudi veter ne hladi več

Četrtek nam prinaša vrhunec že drugega letošnjega vročinskega vala s temperaturami tudi do 37 stopinj Celzija. Takšna vročina za naše kraje sicer ni rekordna, je pa kljub temu za telo zelo obremenjujoča, saj nas ob temperaturah nad 35 stopinj Celzija tudi veter ne hladi več, ampak nas le še bolj greje, podobno kot fen. Vročina bo ob koncu tedna nekoliko popustila, a bo že na začetku prihodnjega tedna najverjetneje spet bolj pritisnila. To bi lahko že pomenilo, da bo prva polovica letošnjega meteorološkega poletja marsikje najtoplejša do zdaj.

Slovenijo je po ponedeljkovi fronti z nevihtami in nalivi dosegla zelo topla afriška zračna masa, ki nam je prinesla že drugi letošnji vročinski val. Temperature so že včeraj marsikje presegle 35 stopinj Celzija, danes pa bo v večjem delu Slovenije še za kakšno stopinjo bolj vroče. Vpliv vroče zračne mase v višinah je sicer zaradi različnih krajevnih vetrov, sušnosti tal in rastlinja ter geografskih značilnosti po Sloveniji precej različen. Vročina v teh dneh tako najbolj pritiska na vzhodu in jugu države, najmanj pa na severozahodu, kjer je na začetku tedna padlo največ padavin.

icon-expand Vročinski val bo danes dosegel vrhunec. FOTO: Shutterstock

Poleg Slovenije je vročinski val v teh dneh zajel tudi večji del južne in jugovzhodne Evrope. Na Balkanu in Apeninskem polotoku se bo danes lokalno ogrelo celo nad 40 stopinj Celzija. Pri nas bomo popoldne najvišje temperature, do 37 stopinj Celzija, izmerili v nižjih delih vzhodne Slovenije, malo nad 35 stopinj Celzija bo verjetno tudi v Ljubljani z okolico ter na Goriškem, ob morju, kjer bo sredi dneva zapihal maestral, pa bo okoli 31 ali 32 stopinj Celzija.

Pred letom 2000 so bili dnevi s temperaturo nad 35 stopinj Celzija izjemno redki, saj so se pojavili le enkrat na 5–10 let, v zadnjih desetih letih pa jih zabeležimo tudi po pet ali več letno. Prav tako se je zelo povečalo število dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija. V Ljubljani je bilo letos takih dni že 17, kar je enkrat več od povprečja med letoma 1981 in 2010.

Še višje temperature pri nas bo preprečila oblačnost, ki se bo v popoldanskih urah k nam širila od zahoda. Pozno popoldne in zvečer ter v prvem delu noči na petek lahko predvsem v zahodni in severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, ki bo zaradi velike pregretosti ozračja in okrepljenega jugozahodnega vetra v višinah lahko tudi močnejša. Prihajajoča noč bo ravno po zaslugi vetra in oblakov marsikje zelo topla, kar še posebej velja za vzhodno polovico države. Temperature se bodo marsikje šele sredi noči spustile pod 25 stopinj Celzija. Ob koncu tedna manjši padec temperatur Jutri se bo severno od Alp proti vzhodu pomikalo višinsko jedro hladnega zraka, zato se bo najbolj vroč zrak umaknil iznad naših krajev. Kljub temu bo še naprej prevladovalo sončno vreme, kakšna popoldanska nevihta bo prej izjema kot pravilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo spet na vzhodu države. Tudi ob koncu tedna kaže na sončno vreme s precej majhno možnostjo za nastanek popoldanskih neviht. Temperature po nižinah bodo okoli 30 stopinj Celzija. Vročina bo torej v soboto in nedeljo nekoliko popustila, a bo že na začetku prihodnjega tedna najverjetneje spet bolj pritisnila. To bi lahko že pomenilo, da bo prva polovica letošnjega meteorološkega poletja marsikje najtoplejša do zdaj.