Vrhunec vročinskega vala v večjem delu Slovenije

Vročinski val bo danes v večjem delu Slovenije dosegel vrhunec. Dopoldne bo najbolj vroče na Goriškem in v Vipavski dolini, popoldne, ko bo zapihal jugozahodni veter, pa bo vročina najbolj pritiskala v osrednji in vzhodni Sloveniji. V južnem delu Ljubljanske kotline, na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju, na Bizeljskem in v Obsotelju se bo lokalno ogrelo vse tja do 39 stopinj, drugod bomo izmerili od 33 do 37 stopinj Celzija. V najbolj vročih krajih so zelo verjetni novi julijski temperaturni rekordi. Spremembo vremena pričakujemo proti večeru.

Proti večeru nas bo dosegel vpliv oslabljene vremenske motnje. Takrat bodo predvsem v krajih v bližini meje z Avstrijo začele nastajati nevihte, lahko se bo razvilo tudi kakšno neurje z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Ponoči bo nekaj ploh in neviht nastalo tudi drugod, vendar te predvidoma ne bodo posebej izrazite. Lahko pa bo ob tem tudi na Primorskem prehodno močneje zapihal severni veter, kar zagotovo ni spodbudna novica za vse, ki se v teh dneh borijo z ognjenimi zublji na Krasu. Po prehodu fronte bo jutri k nam dotekala za nekaj stopinj manj topla zračna masa, zato bodo temperature v večjem delu Slovenije nekoliko nižje od današnjih. Vročina pa bo še naprej pritiskala na Primorskem, kjer se bo ob sončnem vremenu in šibki burji ogrelo do 37 stopinj Celzija. Drugod bo ob spremenljivi kopasti oblačnosti in kakšni kratkotrajni plohi ali nevihti približno pet stopinj manj. OPOZORILA AGENCIJE RS ZA OKOLJE: - Pozno popoldne in zvečer so predvsem v severovzhodni Sloveniji ob nevihtah možna krajevna neurja. - Po nižinah v večjem delu Slovenije bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. - Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Začetek novega tedna bo spet bolj vroč. Ponedeljek bo povsod sončen. S soncem se bo začel tudi torek, popoldne pa nas bo dosegel vpliv oslabljene hladne fronte, zato bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije. V nadaljevanju tedna bo vročina nekoliko manj izrazita, a bo ozračje bolj soparno. Predvsem na severu bodo še možne nevihte.