Vrhunske komunikacijske rešitve iz Velenja prodirajo v svet

Mobilno telefonijo odlikuje vrhunska kakovost mobilnih komunikacij. Zasebni uporabniki lahko izbirajo med kar 8 različnimi paketi, mobilne telefonije, ki odražajo različne stile komuniciranja. Paketna ponudba je zagotovo najcenejša v Sloveniji. Vse pakete odlikuje najboljša pokritost v Sloveniji in izbor najnovejših mobilnih telefonov. Svojim poslovnim strankam v podjetju nudijo temeljito analizo in stroškovno optimizacijo ob hkratnem zagotavljanju zanesljivosti storitev, varnosti in tehnične podpore. Med široko paleto storitev za odzivno in učinkovito poslovanje spadajo VoIP telefonija, prilagojena mobilna telefonija potrebam zaposlenih v podjetjih, televizija in dostop do interneta ter številne storitve v oblaku. Storitve Mega Tel odlikuje nenehna tehnološka ozaveščenost z novostmi in posodabljanje poslovanja, ki njihovim partnerjem omogoča, da so vedno v koraku s časom. Mega Tel svojim strankam nudi visoko kakovostne storitve, prijaznost, odzivno podporo, individualni pristop in prilagodljivost, kar dokazujejo pozitivni odzivi naročnikov. Učinkovitost svojih storitev dokazujejo s širokim naborom zahtevnih in uspešnih strank iz številnih segmentov poslovanja.

Soustvarjajo prihodnost komuniciranja

V podjetju Mega M poslujejo tudi mednarodno, pohvalijo se lahko s poslovnimi enotami v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem. Visoko učinkovitost storitev zagotavljajo tudi z odgovornostjo in skrbjo do svojih zaposlenih. Mega M redno zaposluje visoko izobražen kader, ki mu nudi nenehna dodatna izobraževanje in specializacije. Z zagotavljanjem delovnih mest pomembno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti. Strokovnjaki, predvsem inženirji računalništva in informatike iz Slovenije in tujine soustvarjajo prihodnost komuniciranja. Zato bodite pripravljeni in izberite napredne komunikacijske rešitve, ki zagotavljajo le najboljše za vašo prihodnost. Več najdete na njihovi spletni strani www.mega-m.net, kjer so vam na voljo tudi za kakršna koli vprašanja.

Za materinski danje podjetje Mega M pripravilo dve posebni akcijski ponudbi, saj kot pravimo v družinskem podjetju, Mama, ena beseda, ki ogromno pove.

